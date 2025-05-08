Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч
Лига Европы
Будё-Глимт
08.05.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
08 мая 2025, 03:18 |
14
0

Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч

Ответный поединок 1/2 финала Лиги Европы состоится 8 мая в 22:00 по Киеву

08 мая 2025, 03:18 |
14
0
Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

8 мая на Аспмюра пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором Буде-Глимт встретится с Тоттенхэм Хотспур. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Буде-Глимт

Команда стала в последнее время просто безоговорочным №1 в Норвегии. Прошлой осенью там в очередной раз получилось выиграть Элитсерию, да и сейчас, после зимних каникул, старт достаточно уверенный. Но также параллельно скандинавы активно и быстро создают себе и еврокубковую репутацию. Что пока что не получилось, это выйти в основной раунд Лиги чемпионов - в августе туда не пустила Црвена Звезда.

Но это даже пошло на пользу, ведь в итоге подопечные Кнутсена в Лиге Европы показали себя здорово, выйдя в плей-офф с 14 очками. Потом, не играя в родном первенстве, получилось за счет крупных домашних побед выбить и Твенте, и Олимпиакос. С Лацио тоже выиграли 2- на своем поле, но там в Риме все решилось только в серии пенальти. В Лондоне получилось только размочить счет уже при 3:0.

Тоттенхэм Хотспур

Клуб год назад только в последнем туре только уступил окончательно в гонке четвертое, лигочемпионовское место в АПЛ. Но сейчас он чуть ли не занимают зеркальную позицию - близкую к концу. Большую половину матчей проигрывают, и просто повезло, что есть три безусловных аутсайдера. Да, был Кубок Лиги, но, выиграв первый матч полуфинала у Ливерпуля, потом разгромно уступили на Энфилде.

Остается только один шанс спасти сезон - и заодно выполнить сразу две большие, давние задачи, и титул наконец-то выиграть, и в Лигу чемпионов вернуться. Не удивительно, что в Лиге Европы англичане борются, хотя им, особенно в плей-офф, было крайне непросто. Но после 0-1 в Алкмаре выигрывали 3:1 у АЗ дома. А в четвертьфинале после домашних 1:1 победили у Айнтрахта за счет гола с пенальти Соланке. Ну, а потом была уверенная победа с норвежцами - но все же определенные проблемы в концовке себе обеспечили, пропустив.

Статистика личных встреч

В прошлый четверг стороны сыграли между собой впервые.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Буде-Глимт – 2,78, ничья – 3,93, победа Тоттенхэма – 2,49. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы считают фаворитом и в ответном поединке гостей. Но хозяевам терять нечего, и они обязаны играть от ножа. В итоге будет достигнуто тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Будё-Глимт
8 мая 2025 -
22:00
Тоттенхэм
Тотал больше 2.5 1.60 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
Фиорентина – Бетис. Прогноз и анонс на матч
Челси – Юргорден. Прогноз и анонс на матч
Манчестер Юнайтед – Атлетик Бильбао. Прогноз и анонс на матч
Буде-Глимт Тоттенхэм Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис ЭНРИКЕ: «Арсенал начал агрессивно. Мы страдали, но выиграли»
Футбол | 08 мая 2025, 01:21 0
Луис ЭНРИКЕ: «Арсенал начал агрессивно. Мы страдали, но выиграли»
Луис ЭНРИКЕ: «Арсенал начал агрессивно. Мы страдали, но выиграли»

Французский ПСЖ прошел в финал Лиги чемпионов

Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Футбол | 07 мая 2025, 14:04 3
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ

Мирослав Ступар не считает, что судья испортил битву в Милане

«Им будет больно». Реал отреагировал на вылет Барселоны из Лиги чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 08:29
«Им будет больно». Реал отреагировал на вылет Барселоны из Лиги чемпионов
«Им будет больно». Реал отреагировал на вылет Барселоны из Лиги чемпионов
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Футбол | 07.05.2025, 18:15
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Динамо и Шахтер уже в 1/16 финала. Согласован новый формат Кубка Украины
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Футбол | 07.05.2025, 07:49
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
06.05.2025, 23:40 16
Футбол
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
06.05.2025, 07:48 1
Бокс
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
07.05.2025, 00:21 26
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 88
Футбол
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
07.05.2025, 15:28 2
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
07.05.2025, 10:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем