Будё-Глимт

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8 мая на Аспмюра пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором Буде-Глимт встретится с Тоттенхэм Хотспур. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Буде-Глимт

Команда стала в последнее время просто безоговорочным №1 в Норвегии. Прошлой осенью там в очередной раз получилось выиграть Элитсерию, да и сейчас, после зимних каникул, старт достаточно уверенный. Но также параллельно скандинавы активно и быстро создают себе и еврокубковую репутацию. Что пока что не получилось, это выйти в основной раунд Лиги чемпионов - в августе туда не пустила Црвена Звезда.

Но это даже пошло на пользу, ведь в итоге подопечные Кнутсена в Лиге Европы показали себя здорово, выйдя в плей-офф с 14 очками. Потом, не играя в родном первенстве, получилось за счет крупных домашних побед выбить и Твенте, и Олимпиакос. С Лацио тоже выиграли 2- на своем поле, но там в Риме все решилось только в серии пенальти. В Лондоне получилось только размочить счет уже при 3:0.

Тоттенхэм Хотспур

Клуб год назад только в последнем туре только уступил окончательно в гонке четвертое, лигочемпионовское место в АПЛ. Но сейчас он чуть ли не занимают зеркальную позицию - близкую к концу. Большую половину матчей проигрывают, и просто повезло, что есть три безусловных аутсайдера. Да, был Кубок Лиги, но, выиграв первый матч полуфинала у Ливерпуля, потом разгромно уступили на Энфилде.

Остается только один шанс спасти сезон - и заодно выполнить сразу две большие, давние задачи, и титул наконец-то выиграть, и в Лигу чемпионов вернуться. Не удивительно, что в Лиге Европы англичане борются, хотя им, особенно в плей-офф, было крайне непросто. Но после 0-1 в Алкмаре выигрывали 3:1 у АЗ дома. А в четвертьфинале после домашних 1:1 победили у Айнтрахта за счет гола с пенальти Соланке. Ну, а потом была уверенная победа с норвежцами - но все же определенные проблемы в концовке себе обеспечили, пропустив.

Статистика личных встреч

В прошлый четверг стороны сыграли между собой впервые.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Буде-Глимт – 2,78, ничья – 3,93, победа Тоттенхэма – 2,49. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Букмекерские конторы считают фаворитом и в ответном поединке гостей. Но хозяевам терять нечего, и они обязаны играть от ножа. В итоге будет достигнуто тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua Будё-Глимт Тоттенхэм Тотал больше 2.5 1.60 Сделать ставку

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