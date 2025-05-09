Алексис Макаллистер – игрок месяца в Английской Премьер-лиге
Аргентинский хавбек стал лучшим в апреле
Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге.
За апрель 26-летний хавбек сыграл 5 матчей в чемпионате Англии, отличился двумя голами и одной голевой передачей.
В текущем сезоне Алексис Макаллистер провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.
В апреле «Ливерпуль» стал чемпионом Англии.
Ранее сообщалось о том, что английский гранд потребует компенсацию от «Реала».
A month to remember ❤️— Premier League (@premierleague) May 9, 2025
Alexis Mac Allister is April’s @EASPORTSFC Player of the Month 💪 #PLAwards pic.twitter.com/32PsArRp6D
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