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  4. Алексис Макаллистер – игрок месяца в Английской Премьер-лиге
Англия
09 мая 2025, 13:38 |
91
0

Алексис Макаллистер – игрок месяца в Английской Премьер-лиге

Аргентинский хавбек стал лучшим в апреле

09 мая 2025, 13:38 |
91
0
Алексис Макаллистер – игрок месяца в Английской Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллисер

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге.

За апрель 26-летний хавбек сыграл 5 матчей в чемпионате Англии, отличился двумя голами и одной голевой передачей.

В текущем сезоне Алексис Макаллистер провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

В апреле «Ливерпуль» стал чемпионом Англии.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд потребует компенсацию от «Реала».

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Алексис Макаллистер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль лучший игрок
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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