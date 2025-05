Алексис Макаллистер – игрок месяца в Английской Премьер-лиге

Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер признан лучшим игроком месяца в Английской Премьер-лиге.

За апрель 26-летний хавбек сыграл 5 матчей в чемпионате Англии, отличился двумя голами и одной голевой передачей.

В текущем сезоне Алексис Макаллистер провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

В апреле «Ливерпуль» стал чемпионом Англии.

