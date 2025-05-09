Английский гранд потребует компенсацию от Реала. Известна причина

«Ливерпуль» намерен потребовать у мадридского «Реала» компенсацию за трансфер английского защитника Трента Александера-Арнольда, сообщает Cadena COPE.

По информации источника, «сливочные» хотят, что бы 26-летний футболист сыграл в их составе на клубном чемпионате мира, который начнется 14 июня, а контракт Трент с «красными» истекает лишь 30 июня.

За это «красные» потребуют компенсацию, «Реал» готов предложить 900 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с новым тренером.