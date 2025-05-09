Англия09 мая 2025, 09:44 |
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Английский гранд потребует компенсацию от Реала. Известна причина
В Мадриде хотят, что бы Трент Александер-Арнольд сыграл на КЧМ
09 мая 2025, 09:44 |
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«Ливерпуль» намерен потребовать у мадридского «Реала» компенсацию за трансфер английского защитника Трента Александера-Арнольда, сообщает Cadena COPE.
По информации источника, «сливочные» хотят, что бы 26-летний футболист сыграл в их составе на клубном чемпионате мира, который начнется 14 июня, а контракт Трент с «красными» истекает лишь 30 июня.
За это «красные» потребуют компенсацию, «Реал» готов предложить 900 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с новым тренером.
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