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  4. Соглашение на 3 года. Реал определился с новым тренером
Испания
09 мая 2025, 09:23 |
1853
0

Соглашение на 3 года. Реал определился с новым тренером

Хаби Алонсо возглавит испанский гранд

09 мая 2025, 09:23 |
1853
0
Соглашение на 3 года. Реал определился с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Испанский тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо станет тренером мадридского «Реала», сообщает Marca.

По информации источника, 42-летний специалист подпишет контракт на 3 года со «сливочными» в ближайшее время. Он присоединится к команде после клубного чемпионата мира.

На КЧМ командой, вероятно, будет управлять временный тренер, рассматривается кандидатура Солари.

Ранее сообщалось о том, что «Реалу» сделали сенсационное предложение по Лунину.

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Хаби Алонсо Реал Мадрид Карло Анчелотти Байер назначение тренера Сантьяго Солари клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Кирияка Источник: Marca
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