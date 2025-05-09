Соглашение на 3 года. Реал определился с новым тренером

Испанский тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо станет тренером мадридского «Реала», сообщает Marca.

По информации источника, 42-летний специалист подпишет контракт на 3 года со «сливочными» в ближайшее время. Он присоединится к команде после клубного чемпионата мира.

На КЧМ командой, вероятно, будет управлять временный тренер, рассматривается кандидатура Солари.

Ранее сообщалось о том, что «Реалу» сделали сенсационное предложение по Лунину.