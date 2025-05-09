Испания09 мая 2025, 09:23 |
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Соглашение на 3 года. Реал определился с новым тренером
Хаби Алонсо возглавит испанский гранд
09 мая 2025, 09:23 |
1853
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Испанский тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо станет тренером мадридского «Реала», сообщает Marca.
По информации источника, 42-летний специалист подпишет контракт на 3 года со «сливочными» в ближайшее время. Он присоединится к команде после клубного чемпионата мира.
На КЧМ командой, вероятно, будет управлять временный тренер, рассматривается кандидатура Солари.
Ранее сообщалось о том, что «Реалу» сделали сенсационное предложение по Лунину.
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