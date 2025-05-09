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  4. Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Испания
09 мая 2025, 00:21 |
1477
0

Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину

Голкипера хочет подписать «Атлетико» Мадрид

09 мая 2025, 00:21 |
1477
0
Перес шокирован. Реалу сделали сенсационное предложение по Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики.

По информации испанских СМИ, этим готов воспользоваться принципиальный соперник «галактикос» мадридский «Атлетико», который уже подготовил предложение за голкипера в размере 25 миллионов и готов приложить максимум усилий, чтобы приобрести украинца уже этим летом.

Кроме того, «Атлетико» серьезно заинтересовал Хоан Гарсия из «Эспаньола», которого хочет купить «Реал».

В этом сезоне Лунин провел 12 поединков, пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид Хоан Гарсия
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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