Состоится шестой английский финал в еврокубках. Какими были предыдущие 5?

В финале Лиги Европы 2024/25 Манчестер Юнайтед сыграет против Тоттенхэма Хотспура.

Этот матч станет 6-м в истории финалов еврокубков, в котором сойдутся две английские команды.

Поскольку победитель матча получит пропуск в Лигу Чемпионов 2025/26, можно констатировать тот факт, что Англия установила рекорд соревнований по количеству команд в одном сезоне (6).

The Europa League final is set.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham vs. Manchester United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



