Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Состоится шестой английский финал в еврокубках. Какими были предыдущие 5?
Лига Европы
09 мая 2025, 09:53 |
288
1

Состоится шестой английский финал в еврокубках. Какими были предыдущие 5?

В финале Лиги Европы сойдутся два представителя АПЛ

09 мая 2025, 09:53 |
288
1
Состоится шестой английский финал в еврокубках. Какими были предыдущие 5?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В финале Лиги Европы 2024/25 Манчестер Юнайтед сыграет против Тоттенхэма Хотспура.

Этот матч станет 6-м в истории финалов еврокубков, в котором сойдутся две английские команды.

  • 1971/72, КУ: Тоттенхэм Хотспур – Вулвергемптон Вондерерс 2:1 – 1:1
  • 2007/08, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Челси 1:1 (6:5 – по пен.)
  • 2018/19, ЛЧ: Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур 2:0
  • 2018/19, ЛЕ: Челси – Арсенал 4:1
  • 2020/21, ЛЧ: Челси – Манчестер Сити 1:0
  • 2024/25, ЛЕ: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур

Поскольку победитель матча получит пропуск в Лигу Чемпионов 2025/26, можно констатировать тот факт, что Англия установила рекорд соревнований по количеству команд в одном сезоне (6).

По теме:
В шестой раз в своей истории Тоттенхэм сыграет в финале еврокубка
«Вселенная была разрушена». Бойко назвал самый болезненный матч карьеры
Анже ПОСТЕКОГЛУ: «Тоттенхэм в Норвегии сделал то, что не делали другие»
Тоттенхэм Лига Европы Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед статистика
Олег Вахоцкий Источник: Squawka
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 09 мая 2025, 08:33 0
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Поединок 28-го тура состоится 9 мая и начнется в 15:30 по Киеву

В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
Футбол | 09 мая 2025, 07:01 6
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона

В УЕФА нет претензий к работе Марциняка

Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Бокс | 09.05.2025, 08:13
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Александр УСИК: «Если бы не он, то Украины просто бы не стало»
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Футбол | 08.05.2025, 10:08
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Алонсо выбрал, кто будет лидером Реала. Заставит другую суперзвезду уйти
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 09.05.2025, 08:15
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
protasov_lyopu_dadaj
15е место апл против 16го)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 2:1. Париж в финале Лиги чемпионов! Видео голов и обзор
08.05.2025, 00:25
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
07.05.2025, 16:13 2
Хоккей
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге сильнейших боксеров мира
08.05.2025, 10:51
Бокс
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
07.05.2025, 10:23 7
Футбол
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
Ямаль выбрал игрока, который нужен Барселоне для победы в Лиге чемпионов
07.05.2025, 14:42 8
Футбол
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
07.05.2025, 22:01 2
Футбол
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
Свитолина стартовала на престижном турнире в Риме с непростой победы
08.05.2025, 20:43 24
Теннис
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
08.05.2025, 08:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем