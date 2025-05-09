Состоится шестой английский финал в еврокубках. Какими были предыдущие 5?

В финале Лиги Европы 2024/25 Манчестер Юнайтед сыграет против Тоттенхэма Хотспура.

Этот матч станет 6-м в истории финалов еврокубков, в котором сойдутся две английские команды.

1971/72, КУ: Тоттенхэм Хотспур – Вулвергемптон Вондерерс 2:1 – 1:1

2007/08, ЛЧ: Манчестер Юнайтед – Челси 1:1 (6:5 – по пен.)

2018/19, ЛЧ: Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур 2:0

2018/19, ЛЕ: Челси – Арсенал 4:1

2020/21, ЛЧ: Челси – Манчестер Сити 1:0

2024/25, ЛЕ: Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм Хотспур

Поскольку победитель матча получит пропуск в Лигу Чемпионов 2025/26, можно констатировать тот факт, что Англия установила рекорд соревнований по количеству команд в одном сезоне (6).

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