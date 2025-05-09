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Лига Европы
09 мая 2025, 08:39 | Обновлено 09 мая 2025, 09:20
754
0

В шестой раз в своей истории Тоттенхэм сыграет в финале еврокубка

Манчестер Юнайтед стал третьим английским соперником Тоттенхэма в решающих матчах

09 мая 2025, 08:39 | Обновлено 09 мая 2025, 09:20
754
0
В шестой раз в своей истории Тоттенхэм сыграет в финале еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В ответном матче полуфинала Лиги Европы Тоттенхэм Хотспур победил на выезде Буде-Глимт со счетом 2:0 (5:1 по сумме двух встреч).

Тоттенхэм Хотспур в шестой раз в своей истории вышел в финал еврокубка.

  • 1962/63 – КВН, Тоттенхэм – Атлетико 5:1
  • 1971/72 – КУ, Тоттенхэм – Вулвергемптон 2:1 – 1:1
  • 1973/74 - КУ, Тоттенхэм - Фейеноорд 2:2 - 0:2
  • 1983/84 – КУ, Тоттенхэм – Андерлехт 1:1 – 1:1 (4:3 – по пен.)
  • 2018/19 - ЛЧ, Тоттенхэм - Ливерпуль 0:2
  • 2024/25 - ЛЕ, Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

Финальный матч Лиги Европы станет уже третьим в истории Тоттенхэма, в котором их соперником будет английская команда.

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Лига Европы Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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