В шестой раз в своей истории Тоттенхэм сыграет в финале еврокубка

В ответном матче полуфинала Лиги Европы Тоттенхэм Хотспур победил на выезде Буде-Глимт со счетом 2:0 (5:1 по сумме двух встреч).

Тоттенхэм Хотспур в шестой раз в своей истории вышел в финал еврокубка.

1962/63 – КВН, Тоттенхэм – Атлетико 5:1

1971/72 – КУ, Тоттенхэм – Вулвергемптон 2:1 – 1:1

1973/74 - КУ, Тоттенхэм - Фейеноорд 2:2 - 0:2

1983/84 – КУ, Тоттенхэм – Андерлехт 1:1 – 1:1 (4:3 – по пен.)

2018/19 - ЛЧ, Тоттенхэм - Ливерпуль 0:2

2024/25 - ЛЕ, Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед

Финальный матч Лиги Европы станет уже третьим в истории Тоттенхэма, в котором их соперником будет английская команда.