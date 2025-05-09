Лига Европы09 мая 2025, 08:39 | Обновлено 09 мая 2025, 09:20
754
0
В шестой раз в своей истории Тоттенхэм сыграет в финале еврокубка
Манчестер Юнайтед стал третьим английским соперником Тоттенхэма в решающих матчах
09 мая 2025, 08:39 | Обновлено 09 мая 2025, 09:20
754
0
В ответном матче полуфинала Лиги Европы Тоттенхэм Хотспур победил на выезде Буде-Глимт со счетом 2:0 (5:1 по сумме двух встреч).
Тоттенхэм Хотспур в шестой раз в своей истории вышел в финал еврокубка.
- 1962/63 – КВН, Тоттенхэм – Атлетико 5:1
- 1971/72 – КУ, Тоттенхэм – Вулвергемптон 2:1 – 1:1
- 1973/74 - КУ, Тоттенхэм - Фейеноорд 2:2 - 0:2
- 1983/84 – КУ, Тоттенхэм – Андерлехт 1:1 – 1:1 (4:3 – по пен.)
- 2018/19 - ЛЧ, Тоттенхэм - Ливерпуль 0:2
- 2024/25 - ЛЕ, Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Финальный матч Лиги Европы станет уже третьим в истории Тоттенхэма, в котором их соперником будет английская команда.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 09 мая 2025, 08:13 19
Украинский боксер – о президенте Зеленском
Футбол | 09 мая 2025, 09:21 0
Бразилец не сдержал эмоций после матча
Футбол | 08.05.2025, 15:00
Футбол | 08.05.2025, 12:54
Футбол | 09.05.2025, 08:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.05.2025, 05:42 3
07.05.2025, 15:28 4
08.05.2025, 20:43 24
08.05.2025, 10:08
08.05.2025, 10:51
08.05.2025, 20:14 1
07.05.2025, 23:33 11
07.05.2025, 22:01 2