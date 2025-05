ВИДЕО. Ироничная улыбка. Реакция Роналду на очень неточный удар

7 мая прошли матчи 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном поединке тура «Аль-Наср» уступил команде «Аль-Иттихад». Хозяева поля вели со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге уступили со счетом 2:3.

На 12-й минуте при счете 1:0 в пользу «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил пробить из-за пределов штрафной площадки, но не попал.

Удар был настолько неточным, что вызвал лишь ироничную улыбку на лице легендарного португальца.

Хозяева поля проиграли, а вот Криштиану в игре не забил.

All Ronaldo could do was smile after this one 😆 pic.twitter.com/gIQOxyCg2k