Драма: команда Роналду проиграла, ведя 2:0. Бензема забил за Аль-Иттихад

Вечером 7 мая состоялись матчи 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном поединке тура Аль-Наср уступил команде Аль-Иттихад. Хозяева поля вели со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге проиграли со счетом 2:3.

Аль-Наср – с Криштиану Роналду в составе – уверенно начал матч, забив два мяча в первом тайме – отличились Садио Мане и Айман Яхья.

Однако Аль-Иттихад сумел переломить ход игры во второй половине и сравнял счет, забив дважды за три минуты усилиями Карима Бензема и Н'Голо Канте.

Гости одержали победу благодаря голу Уссема Ауара в компенсированное время, на 90+4 минуте (3:2).

Это поражение похоронило шансы клуба Аль-Наср в борьбе за чемпионство, а Аль-Иттихад очень близок к своей цели.

В других матчах дня топ-клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли взяли по три очкам, показав свои амбиции в борьбе за высокие места.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (71 очко), Аль-Хиляль (65), Аль-Ахли (61), Аль-Наср (60), Аль-Кадисия (59), Аль-Шабаб (51).

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур, 7 мая

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:3

Голы: Садио Мане, 3, Айман Яхья, 37 – Карим Бензема, 49, Н'Голо Канте, 52, Уссем Ауар, 90+4

Аль-Раед – Аль-Хиляль – 3:5

Голы: Эль-Беркауи, 45+3, 68, Аль-Амри, 90+9 (пен) – Митрович, 32, Аль-Давсари, 41, 59, 78, Малком, 66

Аль-Ахли – Аль-Таавун – 2:0

Голы: Бейкер, 10, Тоуни, 31

Турнирная таблица

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