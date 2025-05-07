Драма: команда Роналду проиграла, ведя 2:0. Бензема забил за Аль-Иттихад
Садио Мане отличился голом за Аль-Наср, но команда звезд уступила
Вечером 7 мая состоялись матчи 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В центральном поединке тура Аль-Наср уступил команде Аль-Иттихад. Хозяева поля вели со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге проиграли со счетом 2:3.
Аль-Наср – с Криштиану Роналду в составе – уверенно начал матч, забив два мяча в первом тайме – отличились Садио Мане и Айман Яхья.
Однако Аль-Иттихад сумел переломить ход игры во второй половине и сравнял счет, забив дважды за три минуты усилиями Карима Бензема и Н'Голо Канте.
Гости одержали победу благодаря голу Уссема Ауара в компенсированное время, на 90+4 минуте (3:2).
Это поражение похоронило шансы клуба Аль-Наср в борьбе за чемпионство, а Аль-Иттихад очень близок к своей цели.
В других матчах дня топ-клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли взяли по три очкам, показав свои амбиции в борьбе за высокие места.
Турнирное положение: Аль-Иттихад (71 очко), Аль-Хиляль (65), Аль-Ахли (61), Аль-Наср (60), Аль-Кадисия (59), Аль-Шабаб (51).
Чемпионат Саудовской Аравии
30-й тур, 7 мая
Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:3
Голы: Садио Мане, 3, Айман Яхья, 37 – Карим Бензема, 49, Н'Голо Канте, 52, Уссем Ауар, 90+4
Аль-Раед – Аль-Хиляль – 3:5
Голы: Эль-Беркауи, 45+3, 68, Аль-Амри, 90+9 (пен) – Митрович, 32, Аль-Давсари, 41, 59, 78, Малком, 66
Аль-Ахли – Аль-Таавун – 2:0
Голы: Бейкер, 10, Тоуни, 31
Турнирная таблица
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