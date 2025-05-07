Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Драма: команда Роналду проиграла, ведя 2:0. Бензема забил за Аль-Иттихад
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
07.05.2025 21:00 – FT 2 : 3
Аль-Иттихад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
07 мая 2025, 23:05 | Обновлено 07 мая 2025, 23:30
784
1

Драма: команда Роналду проиграла, ведя 2:0. Бензема забил за Аль-Иттихад

Садио Мане отличился голом за Аль-Наср, но команда звезд уступила

07 мая 2025, 23:05 | Обновлено 07 мая 2025, 23:30
784
1
Драма: команда Роналду проиграла, ведя 2:0. Бензема забил за Аль-Иттихад
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема и Криштиану Роналду

Вечером 7 мая состоялись матчи 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном поединке тура Аль-Наср уступил команде Аль-Иттихад. Хозяева поля вели со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге проиграли со счетом 2:3.

Аль-Наср – с Криштиану Роналду в составе – уверенно начал матч, забив два мяча в первом тайме – отличились Садио Мане и Айман Яхья.

Однако Аль-Иттихад сумел переломить ход игры во второй половине и сравнял счет, забив дважды за три минуты усилиями Карима Бензема и Н'Голо Канте.

Гости одержали победу благодаря голу Уссема Ауара в компенсированное время, на 90+4 минуте (3:2).

Это поражение похоронило шансы клуба Аль-Наср в борьбе за чемпионство, а Аль-Иттихад очень близок к своей цели.

В других матчах дня топ-клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли взяли по три очкам, показав свои амбиции в борьбе за высокие места.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (71 очко), Аль-Хиляль (65), Аль-Ахли (61), Аль-Наср (60), Аль-Кадисия (59), Аль-Шабаб (51).

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур, 7 мая

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:3

Голы: Садио Мане, 3, Айман Яхья, 37 – Карим Бензема, 49, Н'Голо Канте, 52, Уссем Ауар, 90+4

Аль-Раед – Аль-Хиляль – 3:5

Голы: Эль-Беркауи, 45+3, 68, Аль-Амри, 90+9 (пен) – Митрович, 32, Аль-Давсари, 41, 59, 78, Малком, 66

Аль-Ахли – Аль-Таавун – 2:0

Голы: Бейкер, 10, Тоуни, 31

Турнирная таблица

Фотогалерея

По теме:
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Сумасшедшее предложение. Суперзвезда АПЛ может сменить клуб уже летом
Аль-Раед – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч чемпионата СА
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Криштиану Роналду Карим Бензема Уссем Ауар Айман Яхья Н'Голо Канте Садио Мане Аль-Хиляль Аль-Ахли Джидда Аль-Таавун Аль-Раед Александар Митрович Салим Аль-Давсари Малком Айвен Тоуни
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
Футбол | 07 мая 2025, 23:59 3
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ
Еще одна побед парижан. ПСЖ снова переиграл Арсенал и вышел в финал ЛЧ

В Мюнхене будет французско-итальянское противостояние

Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Футбол | 07 мая 2025, 15:28 2
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты

У Эктора Форта нет будущего в каталонском клубе

Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 07.05.2025, 22:20
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Футбол | 07.05.2025, 07:03
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Футбол | 07.05.2025, 14:04
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал претензии Барселоны к судье полуфинала ЛЧ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Евгений Иванович
Кому цев гівночемпіонат цікавий?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
07.05.2025, 10:23 7
Футбол
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
07.05.2025, 07:49 6
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
07.05.2025, 00:41 110
Футбол
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
06.05.2025, 23:40 16
Футбол
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем