Аль-Наср Эр-Рияд

7 мая на Аль-Аввал Парк пройдет матч 30-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором Аль-Наср встретится с Аль-Иттихадом. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Аль-Наср

Команда очень хочет выиграть что-то существенное. В конце концов, в ее составе есть сам Роналду, более того, уже после подписания Криштиану в целом прорвало некую плотину, и только в этот проект пришли и играют сейчас такие звезды как Ляпорт, Отавио, Мане, Брозович и, с зимы, Дуран. Но снова не получается выйти на лидирующие позиции в саудовском футболе.

Это при том, что клуб успешен в Лиге чемпионов Азии. Там он в плей-офф без особенных проблем прошел и Эстегляль, и Йокогаму Ф. Маринерс. В полуфинале, против еще одних японцев, Кавасаки Фронтале, уступили 2:3. На таком фоне на внутренней арене остается бороться разве что за надоевшее второе место. И разве что победа сейчас еще может как-то сохранить призрак интриги вокруг спора за титул.

Аль-Иттихад

Клуб в 2023-м году выигрывал чемпионский титул, обогнав как раз Аль-Наср, где уже был в составе Роналду. Но потом была откровенная неудача в следующем розыгрыше - и в целом проекта, что откатился на пятую позицию, что лично Бензема, откровенно валявшего дурака на Ближнем Востоке.

Все изменилось летом, когда тренерский пост занял Лоран Блан. Он и Карима разбудил, и у того сейчас 18 голов только в местном первенстве. В итоге получилось и в финал национального кубка выйти, и, главное, достаточно уверенно возглавить турнирную таблицу местного чемпионата. И только последние осечки, когда с Аль-Ахли сыграли в Джидде вничью, а Аль-Фатеху и вовсе проиграли, оставляют кое-какую интригу в разрезе чемпионства в Саудовской Аравии.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба поединка заканчивались победами Аль-Насра. Но в декабре он уступил на выезде лидеру 1:2.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут яркую игру и, скорее всего, победу хозяев. Согласимся с первым аспектом и поставим на больше 3,5 голов (коэффициент - 1,909).

Прогноз Sport.ua Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Тотал больше 3.5 1.90 Сделать ставку

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