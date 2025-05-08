Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:3. Бензема огорчил Роналду. Видео голов
В матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились бывшие одноклубники
Вечером 7 мая прошли матчи 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В центральном поединке тура Аль-Наср уступил команде Аль-Иттихад. Хозяева поля вели со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге уступили со счетом 2:3.
У Криштиану Роналду игра не пошла, хотя его команда доминировала весь первый тайм.
Итог печальный только для португальца, а его бывший одноклубник по «Реалу» Карим Бензема отметился голом.
Чемпионат Саудовской Аравии
30-й тур, 7 мая
Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:3
Голы: Садио Мане, 3, Айман Яхья, 37 - Карим Бензема, 49, Н'Голо Канте, 52, Уссем Ауар, 90+4
Видео голов и огляд матча
События матча
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