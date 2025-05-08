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  4. Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:3. Бензема огорчил Роналду. Видео голов
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
07.05.2025 21:00 – FT 2 : 3
Аль-Иттихад
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Саудовская Аравия
08 мая 2025, 10:10 | Обновлено 08 мая 2025, 10:33
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Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:3. Бензема огорчил Роналду. Видео голов

В матче 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии встретились бывшие одноклубники

08 мая 2025, 10:10 | Обновлено 08 мая 2025, 10:33
210
0
Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:3. Бензема огорчил Роналду. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 мая прошли матчи 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном поединке тура Аль-Наср уступил команде Аль-Иттихад. Хозяева поля вели со счетом 2:0 после первого тайма, но в итоге уступили со счетом 2:3.

У Криштиану Роналду игра не пошла, хотя его команда доминировала весь первый тайм.

Итог печальный только для португальца, а его бывший одноклубник по «Реалу» Карим Бензема отметился голом.

Чемпионат Саудовской Аравии

30-й тур, 7 мая

Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:3

Голы: Садио Мане, 3, Айман Яхья, 37 - Карим Бензема, 49, Н'Голо Канте, 52, Уссем Ауар, 90+4

Видео голов и огляд матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Аль-Иттихад).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Н'Голо Канте (Аль-Иттихад).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Айман Яхья (Аль-Наср Эр-Рияд).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Карим Бензема видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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