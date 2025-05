ПСЖ наконец-то снял заклятие своего поля в полуфиналах Лиги чемпионов

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» снова победил «Арсенал» со счетом 2:1 (3:1 по сумме двух встреч).

Эта победа не только помогла парижанам пробиться в финал, но стала исторической для клуба.

«ПСЖ» впервые в истории победил в полуфинале Лиги чемпионов на своем поле.

1994/95: «ПСЖ» – «Милан» – 0:1

2020/21: «ПСЖ» – «Манчестер Сити» – 1:2

2023/24: «ПСЖ» – «Боруссия Дортмунд» – 0:1

2024/25: «ПСЖ» – «Арсенал» – 2:1

Забитые голы игроками «ПСЖ» стали знаковыми для них.

29-летний испанский полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис в 46-м своем матче в Лиге чемпионов забил свой первый гол в турнире.

26-летний марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими совершил свое 8 результативное действие в сезоне (3 гола и 5 результативных передач), что является лучшим показателем среди всех защитников турнира.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с Интером.

Fabián Ruiz's strike to put PSG 1-0 up against Arsenal on the night, and 2-0 on aggregate, was his first Champions League goal in what is his 46th appearance in the competition.#UCL #PSGARS pic.twitter.com/xMClTGMlbr