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Лига чемпионов
08 мая 2025, 00:15 | Обновлено 08 мая 2025, 00:21
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0

ПСЖ наконец-то снял заклятие своего поля в полуфиналах Лиги чемпионов

Французский клуб и во втором матче победили лондонский «Арсенал»

08 мая 2025, 00:15 | Обновлено 08 мая 2025, 00:21
302
0
ПСЖ наконец-то снял заклятие своего поля в полуфиналах Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» снова победил «Арсенал» со счетом 2:1 (3:1 по сумме двух встреч).

Эта победа не только помогла парижанам пробиться в финал, но стала исторической для клуба.

«ПСЖ» впервые в истории победил в полуфинале Лиги чемпионов на своем поле.

1994/95: «ПСЖ» – «Милан» – 0:1
2020/21: «ПСЖ» – «Манчестер Сити» – 1:2
2023/24: «ПСЖ» – «Боруссия Дортмунд» – 0:1
2024/25: «ПСЖ» – «Арсенал» – 2:1

Забитые голы игроками «ПСЖ» стали знаковыми для них.

29-летний испанский полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис в 46-м своем матче в Лиге чемпионов забил свой первый гол в турнире.

26-летний марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими совершил свое 8 результативное действие в сезоне (3 гола и 5 результативных передач), что является лучшим показателем среди всех защитников турнира.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с Интером.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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