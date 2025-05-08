ПСЖ наконец-то снял заклятие своего поля в полуфиналах Лиги чемпионов
Французский клуб и во втором матче победили лондонский «Арсенал»
В ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» снова победил «Арсенал» со счетом 2:1 (3:1 по сумме двух встреч).
Эта победа не только помогла парижанам пробиться в финал, но стала исторической для клуба.
«ПСЖ» впервые в истории победил в полуфинале Лиги чемпионов на своем поле.
1994/95: «ПСЖ» – «Милан» – 0:1
2020/21: «ПСЖ» – «Манчестер Сити» – 1:2
2023/24: «ПСЖ» – «Боруссия Дортмунд» – 0:1
2024/25: «ПСЖ» – «Арсенал» – 2:1
Забитые голы игроками «ПСЖ» стали знаковыми для них.
29-летний испанский полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис в 46-м своем матче в Лиге чемпионов забил свой первый гол в турнире.
26-летний марокканский защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими совершил свое 8 результативное действие в сезоне (3 гола и 5 результативных передач), что является лучшим показателем среди всех защитников турнира.
В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с Интером.
Fabián Ruiz's strike to put PSG 1-0 up against Arsenal on the night, and 2-0 on aggregate, was his first Champions League goal in what is his 46th appearance in the competition.#UCL #PSGARS pic.twitter.com/xMClTGMlbr— Opta Analyst (@OptaAnalyst) May 7, 2025
🇲🇦 PSG’s Achraf Hakimi has now scored or assisted 8 goals in the Champions League this season.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) May 7, 2025
🔥 No defender has more goal contributions than him in the 2024/25 Champions League.
🥇 Achraf Hakimi—⚽️⚽️⚽️🅰️🅰️🅰️🅰️🅰️
🥈 Nuno Mendes—⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️
🥉 Denzel Dumfries—⚽️⚽️🅰️🅰️🅰️… pic.twitter.com/7RY1N8LS2M
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