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  4. Рафинья в матче с Интером повторил рекордное достижение Криштиану Роналду
Лига чемпионов
07 мая 2025, 09:19 |
1199
1

Рафинья в матче с Интером повторил рекордное достижение Криштиану Роналду

Бразильский футболист отметился своим 21-м результативным действием в сезоне Лиги чемпионов

07 мая 2025, 09:19 |
1199
1
Рафинья в матче с Интером повторил рекордное достижение Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

7 мая определился первый финалист Лиги чемпионов – итальянский «Интер» вырвал победу в зрелищном матче против испанской «Барселоны» (4:3, 7:6 по сумме двух встреч).

Третий гол в составе каталонского клуба забил бразильский вингер Рафинья. Случилось это на 87-й минуте поединка – результативный удар бразильца позволил команде перевести игру в дополнительное время.

Таким образом, игрок «Барселоны» совершил свое 21-е голевое действие в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Рафинья повторил достижение португальца Криштиану Роналду, в активе которого аналогичный показатель.

  • 21 (17+4) – Криштиану Роналду (Реал, 2013/14)
  • 21 (13+8) – Рафинья (Барселона, 2024/25)

В финале итальянский «Интер» сыграет против лондонского «Арсенала» или французского ПСЖ. В первом противостоянии парижский коллектив был сильнее со счетом 1:0.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона Рафинья Диас Криштиану Роналду статистика рекорд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Tonk
Молодець, а якщо зробити 20 матчів, то може ще і пережене 
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