Рафинья в матче с Интером повторил рекордное достижение Криштиану Роналду

7 мая определился первый финалист Лиги чемпионов – итальянский «Интер» вырвал победу в зрелищном матче против испанской «Барселоны» (4:3, 7:6 по сумме двух встреч).

Третий гол в составе каталонского клуба забил бразильский вингер Рафинья. Случилось это на 87-й минуте поединка – результативный удар бразильца позволил команде перевести игру в дополнительное время.

Таким образом, игрок «Барселоны» совершил свое 21-е голевое действие в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Рафинья повторил достижение португальца Криштиану Роналду, в активе которого аналогичный показатель.

21 (17+4) – Криштиану Роналду (Реал, 2013/14)

21 (13+8) – Рафинья (Барселона, 2024/25)

В финале итальянский «Интер» сыграет против лондонского «Арсенала» или французского ПСЖ. В первом противостоянии парижский коллектив был сильнее со счетом 1:0.