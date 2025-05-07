Рафинья в матче с Интером повторил рекордное достижение Криштиану Роналду
Бразильский футболист отметился своим 21-м результативным действием в сезоне Лиги чемпионов
7 мая определился первый финалист Лиги чемпионов – итальянский «Интер» вырвал победу в зрелищном матче против испанской «Барселоны» (4:3, 7:6 по сумме двух встреч).
Третий гол в составе каталонского клуба забил бразильский вингер Рафинья. Случилось это на 87-й минуте поединка – результативный удар бразильца позволил команде перевести игру в дополнительное время.
Таким образом, игрок «Барселоны» совершил свое 21-е голевое действие в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Рафинья повторил достижение португальца Криштиану Роналду, в активе которого аналогичный показатель.
- 21 (17+4) – Криштиану Роналду (Реал, 2013/14)
- 21 (13+8) – Рафинья (Барселона, 2024/25)
В финале итальянский «Интер» сыграет против лондонского «Арсенала» или французского ПСЖ. В первом противостоянии парижский коллектив был сильнее со счетом 1:0.
Raphinha has equalled Cristiano Ronaldo’s record for the most goal involvements in a single Champions League campaign in the competition’s history.— Squawka (@Squawka) May 6, 2025
Cristiano Ronaldo 13/14
◎ 11 games
◎ 17 goals
◎ 4 assists
Raphinha 24/25
◉ 14 games
◉ 13 goals
◉ 8 assists
Incredible. 👏 pic.twitter.com/bGiFWu9Ka0
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