В матче с Интером Рафинья может побить рекорд Криштиану Роналду
Футболисту «Барселоны» необходимо сделать два результативных действия
6 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором сойдутся итальянский «Интер» и испанская «Барселона». В первом поединке команды не сумели определить сильнейшего (3:3).
Эти команды встретятся в еврокубках уже в 18-й раз в истории. Лишь четыре пары встречались между собой чаще:
- 28 – Бавария и Реал
- 21 – Ювентус и Реал
- 19 – Интер и Реал
Интересным фактом является то, что игрок «Барселоны» Рафинья отличился в нынешнем сезоне Лиги чемпионов 20 результативными действиями. Только Криштиану Роналду имеет лучший показатель за один сезон:
- 21 – Криштиану Роналду (Реал, 2013/14)
- 20 – Рафинья (Барселона, 2024/25)
Матч «Интер» – «Барселона» пройдет в Милане (Италия) на стадионе Джузеппе Меацца. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
18th - This will be the 18th major European meeting between @Internazionale and @FCBarcelona, with only Bayern Munich vs Real Madrid (28), Juventus vs Real Madrid (21) and Inter vs Real Madrid (19) played more often in history. Clássics.#FCB ❤💙#InterBarça #ChampionsLeague pic.twitter.com/b8F0UR9hhh— OptaJose (@OptaJose) May 6, 2025
🔥 Most goal contributions in a single #UCL season:— LiveScore (@livescore) May 6, 2025
🥇 Cristiano Ronaldo (𝟐𝟏)
🥈 Raphinha (𝟐𝟎*) 📈
One off the record 🇧🇷👀 pic.twitter.com/q8EpV5pkS3
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