В матче с Интером Рафинья может побить рекорд Криштиану Роналду

6 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором сойдутся итальянский «Интер» и испанская «Барселона». В первом поединке команды не сумели определить сильнейшего (3:3).

Эти команды встретятся в еврокубках уже в 18-й раз в истории. Лишь четыре пары встречались между собой чаще:

Интересным фактом является то, что игрок «Барселоны» Рафинья отличился в нынешнем сезоне Лиги чемпионов 20 результативными действиями. Только Криштиану Роналду имеет лучший показатель за один сезон:

Матч «Интер» – «Барселона» пройдет в Милане (Италия) на стадионе Джузеппе Меацца. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

18th - This will be the 18th major European meeting between @Internazionale and @FCBarcelona, with only Bayern Munich vs Real Madrid (28), Juventus vs Real Madrid (21) and Inter vs Real Madrid (19) played more often in history. Clássics.#FCB ❤💙#InterBarça #ChampionsLeague pic.twitter.com/b8F0UR9hhh