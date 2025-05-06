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Лига чемпионов
06 мая 2025, 12:37 |
469
0

В матче с Интером Рафинья может побить рекорд Криштиану Роналду

Футболисту «Барселоны» необходимо сделать два результативных действия

06 мая 2025, 12:37 |
469
0
В матче с Интером Рафинья может побить рекорд Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

6 мая состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором сойдутся итальянский «Интер» и испанская «Барселона». В первом поединке команды не сумели определить сильнейшего (3:3).

Эти команды встретятся в еврокубках уже в 18-й раз в истории. Лишь четыре пары встречались между собой чаще:

  • 28 – Бавария и Реал
  • 21 – Ювентус и Реал
  • 19 – Интер и Реал

Интересным фактом является то, что игрок «Барселоны» Рафинья отличился в нынешнем сезоне Лиги чемпионов 20 результативными действиями. Только Криштиану Роналду имеет лучший показатель за один сезон:

  • 21 – Криштиану Роналду (Реал, 2013/14)
  • 20 – Рафинья (Барселона, 2024/25)

Матч «Интер» – «Барселона» пройдет в Милане (Италия) на стадионе Джузеппе Меацца. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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