Индзаги вернул итальянский клуб в Серию А после 34-летнего перерыва

4 мая состоялся матч 37-го тура итальянской Серии В, в котором сошлись «Бари» и «Пиза». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.

Несмотря на это поражение, «Пиза» за два тура до завершения чемпионата завоевала путевку в Серию А. Ближайший преследователь – «Специя» – также проиграла свой матч, поэтому отыграть девять баллов за два матча не сможет.

Клуб под руководством Филиппо Индзаги вернулся в элитный дивизион после 34-летнего перерыва. Последний раз «Пиза» выступала в Серии А в 1991 году. Кстати, в составе команды играет Луи Томас – сын легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.

Первое место в Серии В занял «Сассуоло». Шесть команд, которые по итогам 38 туров, займут места с третьего по восьмое, выйдут в плей-офф, где и разыграют третью путевку в элитный дивизион.

Итальянская Серия В, 37-й тур. 4 мая

Бари – Пиза – 1:0

Гол: Бонфанти, 9

For the first time in 34 years, Pisa are back in #SerieA! 👏 pic.twitter.com/WPGRhOgC40