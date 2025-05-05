Индзаги вернул итальянский клуб в Серию А после 34-летнего перерыва
«Пиза» выступала в элитном дивизионе последний раз в 1991 году
4 мая состоялся матч 37-го тура итальянской Серии В, в котором сошлись «Бари» и «Пиза». Хозяева одолели соперника с минимальным счетом 1:0.
Несмотря на это поражение, «Пиза» за два тура до завершения чемпионата завоевала путевку в Серию А. Ближайший преследователь – «Специя» – также проиграла свой матч, поэтому отыграть девять баллов за два матча не сможет.
Клуб под руководством Филиппо Индзаги вернулся в элитный дивизион после 34-летнего перерыва. Последний раз «Пиза» выступала в Серии А в 1991 году. Кстати, в составе команды играет Луи Томас – сын легендарного итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона.
Первое место в Серии В занял «Сассуоло». Шесть команд, которые по итогам 38 туров, займут места с третьего по восьмое, выйдут в плей-офф, где и разыграют третью путевку в элитный дивизион.
Итальянская Серия В, 37-й тур. 4 мая
Бари – Пиза – 1:0
Гол: Бонфанти, 9
For the first time in 34 years, Pisa are back in #SerieA! 👏 pic.twitter.com/WPGRhOgC40— Lega Serie A (@SerieA_EN) May 4, 2025
📞 𝑳𝒂 𝑺𝒆𝒓𝒊𝒆 𝑨 𝒄𝒉𝒊𝒂𝒎𝒂, 𝒊𝒍 @PisaSC 𝒓𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆.— Lega B (@Lega_B) May 4, 2025
Una stagione da sogno, un obiettivo centrato: missione compiuta ✅#SerieBKT #LaBChannel pic.twitter.com/UtuWnvPq3F
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