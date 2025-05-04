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Италия
04 мая 2025, 09:27 | Обновлено 04 мая 2025, 09:28
394
0

Комо установил клубный рекорд в Серии А

Произошло это в выездном матче против «Пармы»

04 мая 2025, 09:27 | Обновлено 04 мая 2025, 09:28
394
0
Комо установил клубный рекорд в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая в матче 35-го тура итальянской Серии А «Комо» на выезде победил «Парму» со счетом 1:0.

Эта победа стала для «Комо» исторической.

Впервые в своей истории команда победила в пяти подряд матчах Серии А.

В последних четырех матчах «Комо» не пропустил ни одного гола.

Статистика выступлений «Комо» в последних пяти матчах:

  • «Монца» – «Комо» – 1:3
  • «Комо» – «Торино» – 1:0
  • «Лечче» – «Комо» – 0:3
  • «Комо» – «Дженоа» – 1:0
  • «Парма» – «Комо» – 0:1
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Комо чемпионат Италии по футболу Серия A статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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