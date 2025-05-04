Комо установил клубный рекорд в Серии А

3 мая в матче 35-го тура итальянской Серии А «Комо» на выезде победил «Парму» со счетом 1:0.

Эта победа стала для «Комо» исторической.

Впервые в своей истории команда победила в пяти подряд матчах Серии А.

В последних четырех матчах «Комо» не пропустил ни одного гола.

Статистика выступлений «Комо» в последних пяти матчах:

«Монца» – «Комо» – 1:3

«Комо» – «Торино» – 1:0

«Лечче» – «Комо» – 0:3

«Комо» – «Дженоа» – 1:0

«Парма» – «Комо» – 0:1