Комо установил клубный рекорд в Серии А

3 мая в матче 35-го тура итальянской Серии А «Комо» на выезде победил «Парму» со счетом 1:0.

Эта победа стала для «Комо» исторической.

Впервые в своей истории команда победила в пяти подряд матчах Серии А.

В последних четырех матчах «Комо» не пропустил ни одного гола.

Статистика выступлений «Комо» в последних пяти матчах:

5 - Como have won five consecutive games in #SerieA for the first time in their history. Colossus.#ParmaComo pic.twitter.com/oByDMxcZXx