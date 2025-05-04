Италия04 мая 2025, 09:27 | Обновлено 04 мая 2025, 09:28
394
0
Комо установил клубный рекорд в Серии А
Произошло это в выездном матче против «Пармы»
04 мая 2025, 09:27 | Обновлено 04 мая 2025, 09:28
394
0
3 мая в матче 35-го тура итальянской Серии А «Комо» на выезде победил «Парму» со счетом 1:0.
Эта победа стала для «Комо» исторической.
Впервые в своей истории команда победила в пяти подряд матчах Серии А.
В последних четырех матчах «Комо» не пропустил ни одного гола.
Статистика выступлений «Комо» в последних пяти матчах:
- «Монца» – «Комо» – 1:3
- «Комо» – «Торино» – 1:0
- «Лечче» – «Комо» – 0:3
- «Комо» – «Дженоа» – 1:0
- «Парма» – «Комо» – 0:1
5 - Como have won five consecutive games in #SerieA for the first time in their history. Colossus.#ParmaComo pic.twitter.com/oByDMxcZXx— OptaPaolo (@OptaPaolo) May 3, 2025
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 мая 2025, 23:07 2
Мик Браун прокомментировал ситуацию с защитником Арсенала
Футбол | 04 мая 2025, 06:23 35
Динамо близко к чемпионству, помешать может только Александрия
Футбол | 04.05.2025, 09:47
Баскетбол | 04.05.2025, 03:02
Хоккей | 03.05.2025, 18:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.05.2025, 14:47 144
02.05.2025, 14:25 3
02.05.2025, 21:07 6
03.05.2025, 03:10 2
02.05.2025, 14:55 5
02.05.2025, 08:15
03.05.2025, 08:55 4
03.05.2025, 07:48 2