ВИДЕО. Игрок Челси расплакался, рассказывая о болезни сына
Марк Кукурелья рассказал о своей самой главной боли
Марк Кукурелья со слезами на глазах рассказал об аутизме своего сына Матео в шоу «Married to the Game» на Amazon Prime.
Диагноз поставили вскоре после его перехода в «Челси» в 2022 году.
Вместе с партнёршей Клаудией Родригес они поделились, как это влияет на их семью.
Родригес вспомнила трудные месяцы без поддержки школы: «Каждый день возвращались домой в слезах».
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Кукурелья не смог сдержать эмоций: «Мы были не готовы. Нужно многому учиться».
Клаудия Родригес объяснила: «Новая обстановка, отсутствие школы и терапии — всё это тяжело для Матео. Приходится подстраивать всю жизнь под его потребности».
Видео закончилось объятиями пары и поддержкой фанатов. Пользователи назвали Кукурелью сильным отцом и призвали быть более чуткими к футболистам.
Marc Cucurella & Claudia Rodriguez share their story about their son Mateo, who has autism 💙 https://t.co/F7zEIBLVMs— CFC-Blues (@CFCBlues_com) May 1, 2025
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