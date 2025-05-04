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04 мая 2025, 00:30 | Обновлено 04 мая 2025, 00:31
235
0

ВИДЕО. Игрок Челси расплакался, рассказывая о болезни сына

Марк Кукурелья рассказал о своей самой главной боли

04 мая 2025, 00:30 | Обновлено 04 мая 2025, 00:31
235
0
ВИДЕО. Игрок Челси расплакался, рассказывая о болезни сына
Amazon Prime. Марк Кукурелья и Клаудия Родригес

Марк Кукурелья со слезами на глазах рассказал об аутизме своего сына Матео в шоу «Married to the Game» на Amazon Prime.

Диагноз поставили вскоре после его перехода в «Челси» в 2022 году.

Вместе с партнёршей Клаудией Родригес они поделились, как это влияет на их семью.

Родригес вспомнила трудные месяцы без поддержки школы: «Каждый день возвращались домой в слезах».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кукурелья не смог сдержать эмоций: «Мы были не готовы. Нужно многому учиться».

Клаудия Родригес объяснила: «Новая обстановка, отсутствие школы и терапии — всё это тяжело для Матео. Приходится подстраивать всю жизнь под его потребности».

Видео закончилось объятиями пары и поддержкой фанатов. Пользователи назвали Кукурелью сильным отцом и призвали быть более чуткими к футболистам.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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