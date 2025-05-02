Бущану приготовиться. Аль-Шабаб может возглавить легендарный тренер Сосьеда

Представитель Саудовской Аравии, за который выступает украинец Георгий Бущан, «Аль-Шабаб» планирует пригласить на должность тренера известного испанского специалиста Иманоля Альгуасиля. На сегодня команду украинца тренирует турецкий специалист Фатих Терим.

По информации источника, «Аль-Шабаб» летом готов начать переговоры с Иманолем, предложив тренеру отличную зарплату и высокие финансовые условия.

Сам же испанский специалист открыт к любым предложения, однако пересматривать соглашения Альгуасиль будет только после сезона.

Напомним, что Альгуасиль по завершению текущего сезона покинет «Реал» Сосьедад, который тренирует уже в течение семи лет.