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Саудовская Аравия
02 мая 2025, 13:57 | Обновлено 02 мая 2025, 13:59
317
0

Бущану приготовиться. Аль-Шабаб может возглавить легендарный тренер Сосьеда

Иманоль Альгуасиль скоро покинет испанский клуб

02 мая 2025, 13:57 | Обновлено 02 мая 2025, 13:59
317
0
Бущану приготовиться. Аль-Шабаб может возглавить легендарный тренер Сосьеда
Getty Images/Global Images Ukraine. Иманоль Альгуасиль

Представитель Саудовской Аравии, за который выступает украинец Георгий Бущан, «Аль-Шабаб» планирует пригласить на должность тренера известного испанского специалиста Иманоля Альгуасиля. На сегодня команду украинца тренирует турецкий специалист Фатих Терим.

По информации источника, «Аль-Шабаб» летом готов начать переговоры с Иманолем, предложив тренеру отличную зарплату и высокие финансовые условия.

Сам же испанский специалист открыт к любым предложения, однако пересматривать соглашения Альгуасиль будет только после сезона.

Напомним, что Альгуасиль по завершению текущего сезона покинет «Реал» Сосьедад, который тренирует уже в течение семи лет.

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Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу Иманоль Альгуасиль Георгий Бущан Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Андрей Витренко Источник: AS
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