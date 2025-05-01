Ни одной из семи. Барселона не проиграла никому дома в сезоне ЛЧ
Итальянские команды стали единственными, кто смог не проиграть в Барселоне
30 апреля прошел первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером».
Поединок завершился результативной ничьей – 3:3.
Испанская «Барселона» ни разу не проиграла домашний матч в Лиге чемпионов-2024/25.
Статистика домашних матчей «Барселоны» в нынешней Лиге чемпионов:
- «Барселона» – «Янг Бойз» – 5:0
- «Барселона» – «Бавария» – 4:1
- «Барселона» – «Брест» – 3:0
- «Барселона» – «Аталанта» – 2:2
- «Барселона» – «Бенфика» – 3:1
- «Барселона» – «Боруссия» Дортмунд – 4:0
- «Барселона» – «Интер» – 3:3
В 7-ми домашних матчах «Барселона» одержала 5 побед, а также 2 раза сыграла вничью.
Интересен тот факт, что обе ничьи пришлись на матчи против итальянских команд.
Barcelona go UNBEATEN at home in the UCL this season 🏠— LiveScore (@livescore) May 1, 2025
Locked it down ⚽️🔒 pic.twitter.com/fdxrfxSIm8
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