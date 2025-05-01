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Лига чемпионов
01 мая 2025, 12:49 | Обновлено 01 мая 2025, 13:23
188
0

Ни одной из семи. Барселона не проиграла никому дома в сезоне ЛЧ

Итальянские команды стали единственными, кто смог не проиграть в Барселоне

01 мая 2025, 12:49 | Обновлено 01 мая 2025, 13:23
188
0
Ни одной из семи. Барселона не проиграла никому дома в сезоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля прошел первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером».

Поединок завершился результативной ничьей – 3:3.

Испанская «Барселона» ни разу не проиграла домашний матч в Лиге чемпионов-2024/25.

Статистика домашних матчей «Барселоны» в нынешней Лиге чемпионов:

  • «Барселона» – «Янг Бойз» – 5:0
  • «Барселона» – «Бавария» – 4:1
  • «Барселона» – «Брест» – 3:0
  • «Барселона» – «Аталанта» – 2:2
  • «Барселона» – «Бенфика» – 3:1
  • «Барселона» – «Боруссия» Дортмунд – 4:0
  • «Барселона» – «Интер» – 3:3

В 7-ми домашних матчах «Барселона» одержала 5 побед, а также 2 раза сыграла вничью.

Интересен тот факт, что обе ничьи пришлись на матчи против итальянских команд.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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