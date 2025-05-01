Ни одной из семи. Барселона не проиграла никому дома в сезоне ЛЧ

30 апреля прошел первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером».

Поединок завершился результативной ничьей – 3:3.

Испанская «Барселона» ни разу не проиграла домашний матч в Лиге чемпионов-2024/25.

Статистика домашних матчей «Барселоны» в нынешней Лиге чемпионов:

«Барселона» – «Янг Бойз» – 5:0

«Барселона» – «Бавария» – 4:1

«Барселона» – «Брест» – 3:0

«Барселона» – «Аталанта» – 2:2

«Барселона» – «Бенфика» – 3:1

«Барселона» – «Боруссия» Дортмунд – 4:0

«Барселона» – «Интер» – 3:3

В 7-ми домашних матчах «Барселона» одержала 5 побед, а также 2 раза сыграла вничью.

Интересен тот факт, что обе ничьи пришлись на матчи против итальянских команд.