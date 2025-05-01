Ограбление? Полузащитник Интера прокомментировал матч с Барселоной

Футболист миланского «Интера» Генрих Мхитарян проанализировал поединок против «Барселоны» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч на «Эстадио Олимпико» завершился со счетом 3:3.

«Это была безумная игра. Большая игра для того, чтобы следить за ней со стороны, но играть было очень тяжело. Мы сделали все, что могли. Думаю, даже могли бы сыграть еще лучше.

Мы так долго вели в счете в первом тайме - не то чтобы заранее подумали, что уже победили. «Барселона» оказывала на нас огромное давление. С мячом она была очень хорошей.

Весь мир видит, насколько Ямаль хороший футболист. Его звезда взошла. Мы пытались его остановить, но это было очень сложно, потому что он имеет прекрасный удар. Надеюсь, не позволим ему так же многого на следующей неделе, – сказал Генрих.