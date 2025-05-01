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Лига чемпионов
01 мая 2025, 12:31 |
637
0

Один из лидеров Интера может пропустить ответный матч против Барселоны

Лаутаро Мартинес не вышел на второй тайм из-за повреждения

01 мая 2025, 12:31 |
637
0
Один из лидеров Интера может пропустить ответный матч против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

30 апреля в полуфинальном матче Лиги чемпионов встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Первое противостояние завершилось со счетом 3:3, финалист турнира определится 6 мая в Милане.

В этой встречи капитан гостей Лаутаро Мартинес не смог выйти на второй тайм из-за повреждений мышц. Футболист пройдет полное медицинское обследование, после чего клуб сообщит о серьезности травмы.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги не верит, что его подопечный сможет восстановиться так быстро: «Лаутаро сыграл с первых минут в восьми последних матчах. Был риск, что он не выдержит этих нагрузок.

Надеюсь, его травма окажется не слишком серьезной, но у меня есть определенные сомнения. Не думаю, что он поможет нам во второй игре», – сообщил наставник.

В текущем сезоне аргентинский форвард провел 47 матчей во всех турнирах, где забил 21 гол и отдал шесть результативных передач.

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Лига чемпионов Барселона Интер Милан Барселона - Интер Лаутаро Мартинес Симоне Индзаги травма
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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