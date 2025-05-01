Один из лидеров Интера может пропустить ответный матч против Барселоны
Лаутаро Мартинес не вышел на второй тайм из-за повреждения
30 апреля в полуфинальном матче Лиги чемпионов встретились испанская «Барселона» и итальянский «Интер». Первое противостояние завершилось со счетом 3:3, финалист турнира определится 6 мая в Милане.
В этой встречи капитан гостей Лаутаро Мартинес не смог выйти на второй тайм из-за повреждений мышц. Футболист пройдет полное медицинское обследование, после чего клуб сообщит о серьезности травмы.
Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги не верит, что его подопечный сможет восстановиться так быстро: «Лаутаро сыграл с первых минут в восьми последних матчах. Был риск, что он не выдержит этих нагрузок.
Надеюсь, его травма окажется не слишком серьезной, но у меня есть определенные сомнения. Не думаю, что он поможет нам во второй игре», – сообщил наставник.
В текущем сезоне аргентинский форвард провел 47 матчей во всех турнирах, где забил 21 гол и отдал шесть результативных передач.
🚨⚠️ Lautaro Martínez leaves the pitch with a muscle injury. pic.twitter.com/LfVdPn8NoP— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 30, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта в двух напряженных сетах уступила первой ракетке мира
Антонио Рюдигер рискует больше не выйти на поле