Легенда МЮ: «Ямаль находится на другом уровне по сравнению с другими»

Легендарный защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отсыпал комплиментов 17-летнему вингеру «Барселоны» Ламину Ямалю после красочного выступление в матче с «Интером» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Молодой футболист отметился забитым голом, чем помог клубу сыграть вничью против соперника – 3:3.

«Как чистый футбольный талант, я могу сказать, что Ламин Ямаль находится на другом уровне по сравнению с любым игроком, играющим в 5 лучших лигах мирового футбола.

17 лет – поистине невероятно», – написал Фердинанд в социальной сети.

