ОФИЦИАЛЬНО. Шведский талант заключил новый контракт с Тоттенхэмом
Лукас Бергвалль продолжит зажигать в английском клубе
Молодой шведский полузащитник Лукас Бергвалль продлил сотрудничество с представителем Английской Премьер-лиги - «Тоттенхэмом».
19-летний футболист подписал новый контракт на шесть лет - до лета 2031 года.
Только в начале этого сезона Лукас присоединился к «Тоттенхэму» из шведского «Юргордена» за 10 миллионов евро.
На счету полузащитника 45 сыгранных матчей в составе английского клуба. Отличиться голом футболист смог лишь раз, хотя ассистов оформил чуть больше – четыре голевые передачи.
На сегодняшний день «Тоттенхэм» находится рядом с зоной вылета в турнирной таблице АПЛ – 16-е место и 37 очков.
We are delighted to announce that Lucas Bergvall has signed a new contract with the Club, which will run until 2031 🤍— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 29, 2025
Lucas Bergvall. 2031. pic.twitter.com/fnsTBtZ5lD— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 29, 2025
April 29, 2025
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