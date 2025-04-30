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Англия
30 апреля 2025, 14:37 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:39
176
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шведский талант заключил новый контракт с Тоттенхэмом

Лукас Бергвалль продолжит зажигать в английском клубе

30 апреля 2025, 14:37 | Обновлено 30 апреля 2025, 14:39
176
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шведский талант заключил новый контракт с Тоттенхэмом
IMAGO. Лукас Бергвалль

Молодой шведский полузащитник Лукас Бергвалль продлил сотрудничество с представителем Английской Премьер-лиги - «Тоттенхэмом».

19-летний футболист подписал новый контракт на шесть лет - до лета 2031 года.

Только в начале этого сезона Лукас присоединился к «Тоттенхэму» из шведского «Юргордена» за 10 миллионов евро.

На счету полузащитника 45 сыгранных матчей в составе английского клуба. Отличиться голом футболист смог лишь раз, хотя ассистов оформил чуть больше – четыре голевые передачи.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» находится рядом с зоной вылета в турнирной таблице АПЛ – 16-е место и 37 очков.

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Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лукас Бергвалль продление контракта
Андрей Витренко Источник: ФК Тоттенхэм
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