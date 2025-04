ОФИЦИАЛЬНО. Шведский талант заключил новый контракт с Тоттенхэмом

Молодой шведский полузащитник Лукас Бергвалль продлил сотрудничество с представителем Английской Премьер-лиги - «Тоттенхэмом».

19-летний футболист подписал новый контракт на шесть лет - до лета 2031 года.

Только в начале этого сезона Лукас присоединился к «Тоттенхэму» из шведского «Юргордена» за 10 миллионов евро.

На счету полузащитника 45 сыгранных матчей в составе английского клуба. Отличиться голом футболист смог лишь раз, хотя ассистов оформил чуть больше – четыре голевые передачи.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» находится рядом с зоной вылета в турнирной таблице АПЛ – 16-е место и 37 очков.

