ПСЖ никогда не побеждал Арсенал. Способны ли парижане переписать историю?
«Арсенал» для парижан является одним из самых неудобных клубов в еврокубках
29 апреля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» будет принимать ПСЖ.
Соперники встречались между собой 5 раз в еврокубках. В этих матчах 2 раза победил «Арсенал», еще 3 раза была зафиксирована ничья.
Интересен тот факт, что для ПСЖ лондонский клуб является самым частым соперником в еврокубках, в матчах против которого парижане еще не побеждали.
История противостояний «Арсенал» и ПСЖ:
- 1994, Кубок обладателей кубков: ПСЖ – «Арсенал» – 1:1
- 1994, Кубок обладателей кубков: «Арсенал» – ПСЖ – 1:0
- 2016, Лига чемпионов: ПСЖ – «Арсенал» – 1:1
- 2016, Лига чемпионов: «Арсенал» – ПСЖ – 2:2
- 2024, Лига чемпионов: «Арсенал» – ПСЖ – 2:0
5 - Arsenal are the opponent that PSG have faced the most times in European competition without ever winning (5 - D3 L2). Nemesis. #UCL pic.twitter.com/DQJSid91vR— OptaJoe (@OptaJoe) April 29, 2025
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