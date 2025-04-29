ПСЖ никогда не побеждал Арсенал. Способны ли парижане переписать историю?

29 апреля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» будет принимать ПСЖ.

Соперники встречались между собой 5 раз в еврокубках. В этих матчах 2 раза победил «Арсенал», еще 3 раза была зафиксирована ничья.

Интересен тот факт, что для ПСЖ лондонский клуб является самым частым соперником в еврокубках, в матчах против которого парижане еще не побеждали.

История противостояний «Арсенал» и ПСЖ:

1994, Кубок обладателей кубков: ПСЖ – «Арсенал» – 1:1

1994, Кубок обладателей кубков: «Арсенал» – ПСЖ – 1:0

2016, Лига чемпионов: ПСЖ – «Арсенал» – 1:1

2016, Лига чемпионов: «Арсенал» – ПСЖ – 2:2

2024, Лига чемпионов: «Арсенал» – ПСЖ – 2:0