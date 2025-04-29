Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ никогда не побеждал Арсенал. Способны ли парижане переписать историю?
Лига чемпионов
29 апреля 2025, 16:12 | Обновлено 29 апреля 2025, 16:50
244
0

ПСЖ никогда не побеждал Арсенал. Способны ли парижане переписать историю?

«Арсенал» для парижан является одним из самых неудобных клубов в еврокубках

29 апреля 2025, 16:12 | Обновлено 29 апреля 2025, 16:50
244
0
ПСЖ никогда не побеждал Арсенал. Способны ли парижане переписать историю?
Getty Images/Global Images Ukraine

29 апреля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Арсенал» будет принимать ПСЖ.

Соперники встречались между собой 5 раз в еврокубках. В этих матчах 2 раза победил «Арсенал», еще 3 раза была зафиксирована ничья.

Интересен тот факт, что для ПСЖ лондонский клуб является самым частым соперником в еврокубках, в матчах против которого парижане еще не побеждали.

История противостояний «Арсенал» и ПСЖ:

  • 1994, Кубок обладателей кубков: ПСЖ – «Арсенал» – 1:1
  • 1994, Кубок обладателей кубков: «Арсенал» – ПСЖ – 1:0
  • 2016, Лига чемпионов: ПСЖ – «Арсенал» – 1:1
  • 2016, Лига чемпионов: «Арсенал» – ПСЖ – 2:2
  • 2024, Лига чемпионов: «Арсенал» – ПСЖ – 2:0
По теме:
Арсенал – ПСЖ. Полуфинал Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – ПСЖ. Кто выйдет в финал Лиги чемпионов во второй раз в истории?
Испанская битва тренеров в полуфинале Лиги чемпионов. Сколько таких было?
Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ статистика
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Бокс | 29 апреля 2025, 07:26 13
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»

Украинскому боксеру пригрозил бывший боксер Джордж Фокс

Форвард Динамо: «Это очень угнетает. Я закрылся в себе, сидел в квартире»
Футбол | 29 апреля 2025, 11:14 5
Форвард Динамо: «Это очень угнетает. Я закрылся в себе, сидел в квартире»
Форвард Динамо: «Это очень угнетает. Я закрылся в себе, сидел в квартире»

Владислав Супряга рассказал об игре за киевский клуб

Ямаль пояснил кардинальную смену имиджа перед матчем с Реалом в Кубке
Футбол | 29.04.2025, 17:03
Ямаль пояснил кардинальную смену имиджа перед матчем с Реалом в Кубке
Ямаль пояснил кардинальную смену имиджа перед матчем с Реалом в Кубке
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Футбол | 29.04.2025, 10:55
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Реал определился с основным голкипером на ближайшие два года
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Футбол | 28.04.2025, 22:22
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
29.04.2025, 01:31 5
Футбол
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
Дюбуа объяснил, почему толкнул Усика на битве взглядов на Уэмбли
28.04.2025, 19:44 9
Бокс
Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
28.04.2025, 05:49 1
Футбол
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
28.04.2025, 06:23 33
Футбол
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Класико
28.04.2025, 08:45
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
28.04.2025, 03:47
Бокс
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
27.04.2025, 19:59 443
Футбол
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем