На заметку Арсеналу. Игроки ПСЖ возглавляют разные статистические рейтинги

Перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против Арсенала игроки ПСЖ лидируют по многим статистическим показателям в сезоне 2024/25.

Больше всего игрового времени среди игроков всех команд в текущем сезоне получили два защитника ПСЖ. Уильям Пачо отыграл 1272 минуты, Ашраф Хакими – 1270 минут.

Усман Дембеле является лидером по количеству ударов по воротам соперников – 58 раз.

Витинья отдал 1144 точные передачи, отставая по этому показателю только от Йозуа Киммиха (1169), который уже закончил выступления в сезоне.

Лучшими по подборам мяча являются Уильям Пачо (101) и Маркиньос (100).

Первый полуфинальный матч ПСЖ сыграет на поле Арсенала.