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Лига чемпионов
29 апреля 2025, 12:29 | Обновлено 29 апреля 2025, 12:34
113
0

На заметку Арсеналу. Игроки ПСЖ возглавляют разные статистические рейтинги

Парижский клуб сегодня проведет первый полуфинальный поединок против Арсенала

29 апреля 2025, 12:29 | Обновлено 29 апреля 2025, 12:34
113
0
На заметку Арсеналу. Игроки ПСЖ возглавляют разные статистические рейтинги
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против Арсенала игроки ПСЖ лидируют по многим статистическим показателям в сезоне 2024/25.

Больше всего игрового времени среди игроков всех команд в текущем сезоне получили два защитника ПСЖ. Уильям Пачо отыграл 1272 минуты, Ашраф Хакими – 1270 минут.

Усман Дембеле является лидером по количеству ударов по воротам соперников – 58 раз.

Витинья отдал 1144 точные передачи, отставая по этому показателю только от Йозуа Киммиха (1169), который уже закончил выступления в сезоне.

Лучшими по подборам мяча являются Уильям Пачо (101) и Маркиньос (100).

Первый полуфинальный матч ПСЖ сыграет на поле Арсенала.

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Усман Дембеле Витинья (ПСЖ) Маркиньос ПСЖ Арсенал - ПСЖ Арсенал Лондон
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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