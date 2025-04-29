На заметку Арсеналу. Игроки ПСЖ возглавляют разные статистические рейтинги
Парижский клуб сегодня проведет первый полуфинальный поединок против Арсенала
Перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов против Арсенала игроки ПСЖ лидируют по многим статистическим показателям в сезоне 2024/25.
Больше всего игрового времени среди игроков всех команд в текущем сезоне получили два защитника ПСЖ. Уильям Пачо отыграл 1272 минуты, Ашраф Хакими – 1270 минут.
Усман Дембеле является лидером по количеству ударов по воротам соперников – 58 раз.
Витинья отдал 1144 точные передачи, отставая по этому показателю только от Йозуа Киммиха (1169), который уже закончил выступления в сезоне.
Лучшими по подборам мяча являются Уильям Пачо (101) и Маркиньос (100).
Первый полуфинальный матч ПСЖ сыграет на поле Арсенала.
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