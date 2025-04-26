200 от Усмана Дембеле. Француз достиг выдающейся отметки в карьере
Однако, ПСЖ прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате
В матче 31-го тура французской Лиги 1 ПСЖ дома проиграл Ницце со счетом 1:3.
27-летний французский форвард ПСЖ Усман Дембеле отличился результативной передачей.
Этот ассист стал для Дембеле юбилейным результативным действием (200) в карьере (как за клуб, так и за сборную).
На счету француза теперь 107 голов и 93 результативных передачи.
ПСЖ проиграл свой первый матч в сезоне 2024/25 Лиги 1. Рекорд чемпионата Франции, принадлежащего Нанту в сезоне 1994/95 (32 матча без поражений), не будет побит в этом сезоне.
200 - Ousmane Dembélé has been involved in a goal for the 200th time in his career for both club and national team (107 goals, 93 assists). Inspired. #PSGOGCN pic.twitter.com/R7rX8saF7E— OptaJean (@OptaJean) April 25, 2025
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