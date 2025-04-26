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  4. 200 от Усмана Дембеле. Француз достиг выдающейся отметки в карьере
Франция
26 апреля 2025, 10:41 |
155
0

200 от Усмана Дембеле. Француз достиг выдающейся отметки в карьере

Однако, ПСЖ прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате

26 апреля 2025, 10:41 |
155
0
200 от Усмана Дембеле. Француз достиг выдающейся отметки в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

В матче 31-го тура французской Лиги 1 ПСЖ дома проиграл Ницце со счетом 1:3.

27-летний французский форвард ПСЖ Усман Дембеле отличился результативной передачей.

Этот ассист стал для Дембеле юбилейным результативным действием (200) в карьере (как за клуб, так и за сборную).

На счету француза теперь 107 голов и 93 результативных передачи.

ПСЖ проиграл свой первый матч в сезоне 2024/25 Лиги 1. Рекорд чемпионата Франции, принадлежащего Нанту в сезоне 1994/95 (32 матча без поражений), не будет побит в этом сезоне.

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Олег Вахоцкий Источник: Opta
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