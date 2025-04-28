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Франция
28 апреля 2025, 22:03 | Обновлено 28 апреля 2025, 22:09
119
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Соболя продлил контракт со Страсбургом

Лиам Росеньор останется в клубе

28 апреля 2025, 22:03 | Обновлено 28 апреля 2025, 22:09
119
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Соболя продлил контракт со Страсбургом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Английский специалист Лиам Росеньор официально подписал новое соглашение с французским клубом «Страсбург», за который выступает украинец Эдуард Соболь.

Клубная пресс-служба сообщила, что подписанное соглашение рассчитано до лета 2028 года. Другие детали контракта стороны не разглашают.

Известный инсайдер Фабрицио Романо заверил фанатов, что клуб пошел на повышение зарплаты тренера.

Лиам возглавил коллектив летом 2024 года. За этот промежуток времени под руководством Росеньора команда отыграла 34 матча, в которых оформила 17 побед.

В этом сезоне «Страсбург» борется за зону еврокубков и топ-3 чемпионата Франции. Пока клуб находится на седьмой позиции, имея в активе 54 балла.

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Страсбург чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) продление контракта Эдуард Соболь
Андрей Витренко Источник: ФК Страсбург
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