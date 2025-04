ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Соболя продлил контракт со Страсбургом

Английский специалист Лиам Росеньор официально подписал новое соглашение с французским клубом «Страсбург», за который выступает украинец Эдуард Соболь.

Клубная пресс-служба сообщила, что подписанное соглашение рассчитано до лета 2028 года. Другие детали контракта стороны не разглашают.

Известный инсайдер Фабрицио Романо заверил фанатов, что клуб пошел на повышение зарплаты тренера.

Лиам возглавил коллектив летом 2024 года. За этот промежуток времени под руководством Росеньора команда отыграла 34 матча, в которых оформила 17 побед.

В этом сезоне «Страсбург» борется за зону еврокубков и топ-3 чемпионата Франции. Пока клуб находится на седьмой позиции, имея в активе 54 балла.

🚨🔵 Liam Rosenior has signed new deal at Strasbourg valid until June 2028, all sealed today.



After excellent job this season, BlueCo decided to give Liam a new deal with higher salary. pic.twitter.com/QjvrjyvHil