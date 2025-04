Ливерпуль находится в одном шаге от повторения рекорда Манчестер Юнайтед

27 апреля состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Только один балл нужно набрать хозяевам, чтобы завоевать титул чемпиона Англии сезона 2024/25. «Ливерпуль» по титулам может догнать «Манчестер Юнайтед», в активе которого 20 побед в чемпионате:

Ливерпуль становился чемпионом Англии в сезонах: 1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20.

Liverpool only need a draw at Anfield on Sunday to clinch their 2nd Premier League title ⏳ pic.twitter.com/WY1IItYqQ6