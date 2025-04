Реал опережает Барселону в сезоне в одном интересном рейтинге

В матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде победил «Хетафе» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил 20-летний турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюллер. Сделал он это из-за пределов штрафной.

Этот гол стал уже 20-м в сезоне для «Реала» во всех турнирах, который был забит с дальней дистанции.

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов, «Реал» идет на первом месте по количеству голов, забитых из-за пределов штрафной во всех турнирах:

20 – «Реал»

18 –«Барселона»

16 – «Челси»

16 – «Манчестер Сити»

