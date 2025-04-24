Реал опережает Барселону в сезоне в одном интересном рейтинге
Арда Гюллер увеличил для «Реала» отрыв от каталонцев
В матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде победил «Хетафе» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил 20-летний турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюллер. Сделал он это из-за пределов штрафной.
Этот гол стал уже 20-м в сезоне для «Реала» во всех турнирах, который был забит с дальней дистанции.
Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов, «Реал» идет на первом месте по количеству голов, забитых из-за пределов штрафной во всех турнирах:
20 – «Реал»
18 –«Барселона»
16 – «Челси»
16 – «Манчестер Сити»
20 - Most goals from outside the box scored by teams from the top 5 European leagues in all competitions this season:— OptaJose (@OptaJose) April 23, 2025
🇪🇸 REAL MADRID CF - 20
🇪🇸 FC Barcelona - 18
🏴 Chelsea - 16
🏴 Manchester City - 16
Cannon. pic.twitter.com/yuw4rdp5hC
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