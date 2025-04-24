Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал опережает Барселону в сезоне в одном интересном рейтинге
Испания
24 апреля 2025, 01:40 |
83
0

Реал опережает Барселону в сезоне в одном интересном рейтинге

Арда Гюллер увеличил для «Реала» отрыв от каталонцев

24 апреля 2025, 01:40 |
83
0
Реал опережает Барселону в сезоне в одном интересном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

В матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде победил «Хетафе» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил 20-летний турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюллер. Сделал он это из-за пределов штрафной.

Этот гол стал уже 20-м в сезоне для «Реала» во всех турнирах, который был забит с дальней дистанции.

Среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов, «Реал» идет на первом месте по количеству голов, забитых из-за пределов штрафной во всех турнирах:

20 – «Реал»
18 –«Барселона»
16 – «Челси»
16 – «Манчестер Сити»

По теме:
ВИДЕО. Милота дня. Сын Лунина пытается петь «Hala Madrid»
ВИДЕО. Реал Сосьедад потерпел фиаско и навредил не только себе, но и Жироне
Анчелотти назвал игрока Реала, который из нападения перейдет в полузащиту
Реал Мадрид Хетафе - Реал Хетафе Барселона чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины
Футбол | 23 апреля 2025, 17:56 46
В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины
В погоне за дублем. Динамо одолело Буковину в полуфинале Кубка Украины

Команда Шовковского провалила первый тайм, но собралась после перерыва

Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Футбол | 24 апреля 2025, 00:59 0
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина

Анатолий Трубин вряд ли пополнит ряды английского гранда

СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
Теннис | 23.04.2025, 06:05
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Снукер | 23.04.2025, 06:23
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Футбол | 23.04.2025, 06:47
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
22.04.2025, 20:27 56
Футбол
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
Анчелотти изменил решение по вратарю, который сыграет финал Кубка Испании
23.04.2025, 00:05 1
Футбол
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
22.04.2025, 07:36 4
Бокс
Суркис пояснил, почему Бражко почти не играет за Динамо в УПЛ
Суркис пояснил, почему Бражко почти не играет за Динамо в УПЛ
22.04.2025, 13:17 3
Футбол
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
Эмоции, слезы и победа. Легенда снукера в 49 лет переиграл обидчика Бойко
22.04.2025, 11:55 1
Снукер
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это несправедливый результат»
23.04.2025, 08:58 6
Бокс
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
22.04.2025, 05:11 5
Футбол
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
22.04.2025, 08:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем