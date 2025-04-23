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  4. ПСЖ установил новый рекорд и близится к следующему в Лиге 1
Франция
23 апреля 2025, 09:22 |
218
1

ПСЖ установил новый рекорд и близится к следующему в Лиге 1

Нант не сумел прервать фантастическую серию ПСЖ

23 апреля 2025, 09:22 |
218
1
ПСЖ установил новый рекорд и близится к следующему в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

В очередном матче чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграл вничью с Нантом 1:1.

Эта ничья позволила парижанам продолжить свою феноменальную беспроигрышную выездную серию в Лиге 1 до 39 матчей (30 побед и 9 ничьих).

Эта серия является рекордной не только среди команд чемпионата Франции, но и среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

Предыдущее достижение принадлежало Милану (38) в период между 1991 и 1993 годами.

ПСЖ также остается единственной командой в Лиге 1, которая еще не проиграла ни одного матча в сезоне (30 матчей, 24 победы, 6 ничьих).

Рекорд чемпионата Франции принадлежит как раз Нанту, который в сезоне 1994/95 имел беспроигрышную серию из 32 матчей.

  • 32 - Нант (1994/95)
  • 30 – ПСЖ (2024/25)
  • 27 – ПСЖ (2015/16)
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ПСЖ Лига 1 (Франция) Нант чемпионат Франции по футболу статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Serhii P.
Як тільки пішов пантер з команди, одразу справи налагодились
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