ПСЖ установил новый рекорд и близится к следующему в Лиге 1

В очередном матче чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграл вничью с Нантом 1:1.

Эта ничья позволила парижанам продолжить свою феноменальную беспроигрышную выездную серию в Лиге 1 до 39 матчей (30 побед и 9 ничьих).

Эта серия является рекордной не только среди команд чемпионата Франции, но и среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.

Предыдущее достижение принадлежало Милану (38) в период между 1991 и 1993 годами.

ПСЖ также остается единственной командой в Лиге 1, которая еще не проиграла ни одного матча в сезоне (30 матчей, 24 победы, 6 ничьих).

Рекорд чемпионата Франции принадлежит как раз Нанту, который в сезоне 1994/95 имел беспроигрышную серию из 32 матчей.

PSG set a 𝐧𝐞𝐰 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 for the longest unbeaten run away from home in the history of Europe's top five leagues 🇫🇷🛫😮‍💨



𝟑𝟗 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐬 and counting 🧳 pic.twitter.com/YO7ZYfYvDa