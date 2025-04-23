ПСЖ установил новый рекорд и близится к следующему в Лиге 1
Нант не сумел прервать фантастическую серию ПСЖ
В очередном матче чемпионата Франции ПСЖ на выезде сыграл вничью с Нантом 1:1.
Эта ничья позволила парижанам продолжить свою феноменальную беспроигрышную выездную серию в Лиге 1 до 39 матчей (30 побед и 9 ничьих).
Эта серия является рекордной не только среди команд чемпионата Франции, но и среди всех команд топ-5 европейских чемпионатов.
Предыдущее достижение принадлежало Милану (38) в период между 1991 и 1993 годами.
ПСЖ также остается единственной командой в Лиге 1, которая еще не проиграла ни одного матча в сезоне (30 матчей, 24 победы, 6 ничьих).
Рекорд чемпионата Франции принадлежит как раз Нанту, который в сезоне 1994/95 имел беспроигрышную серию из 32 матчей.
- 32 - Нант (1994/95)
- 30 – ПСЖ (2024/25)
- 27 – ПСЖ (2015/16)
PSG set a 𝐧𝐞𝐰 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝 for the longest unbeaten run away from home in the history of Europe's top five leagues 🇫🇷🛫😮💨— LiveScore (@livescore) April 22, 2025
𝟑𝟗 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐬 and counting 🧳 pic.twitter.com/YO7ZYfYvDa
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