Барселона повторила интересное достижение Реала в Ла Лиге
Каталонцы в матче против «Мальорки» нанесли 40 ударов по воротам соперника
22 апреля состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Барселона» и «Мальорка». Каталонский клуб одолел соперника с минимальным счетом 1:0.
Это противостояние ознаменовалось интересным статистическим фактом – «Барселона» нанесла по воротам соперника 40 ударов, из которых 13 пришлись в створ.
Последний раз в матче Ла Лиги такое количество ударов по воротам наносил мадридский «Реал» (40, в матче против «Сарагосы»). Это произошло в сезоне 2003/04.
Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 76 баллов и продолжают возглавлять турнирную таблицу. Ближайший преследователь – мадридский «Реал» – отстает на 7 очков, однако имеет один поединок в запасе.
40 - @FCBarcelona have attempted 40 total shots against Mallorca, equaling the record in a single @LaLiga match since at least 2003/04 (40 for @realmadrid against Zaragoza in 2011). Prolific. pic.twitter.com/4hDy1gNNgs— OptaJose (@OptaJose) April 22, 2025
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