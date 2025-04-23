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Испания
23 апреля 2025, 09:04 |
403
1

Барселона повторила интересное достижение Реала в Ла Лиге

Каталонцы в матче против «Мальорки» нанесли 40 ударов по воротам соперника

23 апреля 2025, 09:04 |
403
1
Барселона повторила интересное достижение Реала в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

22 апреля состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Барселона» и «Мальорка». Каталонский клуб одолел соперника с минимальным счетом 1:0.

Это противостояние ознаменовалось интересным статистическим фактом – «Барселона» нанесла по воротам соперника 40 ударов, из которых 13 пришлись в створ.

Последний раз в матче Ла Лиги такое количество ударов по воротам наносил мадридский «Реал» (40, в матче против «Сарагосы»). Это произошло в сезоне 2003/04.

Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 76 баллов и продолжают возглавлять турнирную таблицу. Ближайший преследователь – мадридский «Реал» – отстает на 7 очков, однако имеет один поединок в запасе.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Барселона Мальорка статистика
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Mark4854590
Били, били і нарешті таки забили
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