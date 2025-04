Барселона повторила интересное достижение Реала в Ла Лиге

22 апреля состоялся матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Барселона» и «Мальорка». Каталонский клуб одолел соперника с минимальным счетом 1:0.

Это противостояние ознаменовалось интересным статистическим фактом – «Барселона» нанесла по воротам соперника 40 ударов, из которых 13 пришлись в створ.

Последний раз в матче Ла Лиги такое количество ударов по воротам наносил мадридский «Реал» (40, в матче против «Сарагосы»). Это произошло в сезоне 2003/04.

Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали 76 баллов и продолжают возглавлять турнирную таблицу. Ближайший преследователь – мадридский «Реал» – отстает на 7 очков, однако имеет один поединок в запасе.

