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Англия
22 апреля 2025, 15:43 | Обновлено 22 апреля 2025, 15:47
1271
0

Три команды в Англии находятся в нескольких шагах от 100 очков в чемпионате

Лидс Юнайтед, Бернли и Бирмингем Сити могут набрать трёхзначное количество очков в сезоне

22 апреля 2025, 15:43 | Обновлено 22 апреля 2025, 15:47
1271
0
Три команды в Англии находятся в нескольких шагах от 100 очков в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Лидс

В сезоне 2024/25 в английских лигах сразу 3 команды претендуют на то, чтобы набрать 100+ очков по окончании чемпионата.

За всю 137-летнюю историю английских лиг это может быть первый подобный случай.

Две из трех этих команд представляют Чемпионшип (Лидс Юнайтед и Бернли) и одна - Лигу 1 (Бирмингем Сити).

Лидс Юнайтед и Бернли имеют по 94 очка за 2 тура до окончания Чемпионшипа. Для того, чтобы набрать 100 очков в сезоне, нужно обеим командам победить в этих 2-х матчах.

Бирмингем Сити имеет в своем активе 99 очков за 4 тура до окончания сезона в Лиге 1. Для абсолютного рекорда среди всех английских команд в истории Бирмингему нужно набрать 8 очков в этих 4-х матчах.

Рекордсменом является Рединг, который в сезоне 2005/06 набрал 106 очков в Чемпионшипе.

Стоит заметить, что единственным клубом, который представлял высший дивизион и набрал 100+ очков, был Манчестер Сити в сезоне АПЛ 2017/18 (100 очков).

Английские клубы, которые достигали 100 набранных очков в матчах чемпионата:

  • Йорк Сити (4) – 101 очко в 1983-84
  • Свиндон Таун (4) – 102 очка в 1985-86
  • Сандерленд (2) – 105 очков в 1998-99
  • Фулгэм (3) – 101 очко в 1998-99
  • Фулгэм (2) – 101 очко в 2000-01
  • Плимут Аргайл (4) – 102 очка в 2001-02
  • Уиган Атлетик (3) – 100 очков в 2002-03
  • Рединг (2) – 106 очков в 2005-06
  • Ньюкасл Юнайтед (2) – 102 очка в 2009-10
  • Чарльтон Атлетик (3) – 101 очко в 2011-12
  • Лестер Сити (2) – 102 очка в 2013-14
  • Вулвергемптон Вондерерс (3) – 103 очка в 2013-14
  • Шеффилд Юнайтед (3) – 100 очков в 2016-17
  • Манчестер Сити (1) – 100 очков в 2017-18
  • Бернли (2) – 101 очко в 2022-23.
  • Плимут Аргайл (3) – 101 очко в 2022-23

Примечание: в скобках – уровень английского чемпионата.

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Лидс Бернли Бирмингем Сити
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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