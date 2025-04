Три команды в Англии находятся в нескольких шагах от 100 очков в чемпионате

В сезоне 2024/25 в английских лигах сразу 3 команды претендуют на то, чтобы набрать 100+ очков по окончании чемпионата.

За всю 137-летнюю историю английских лиг это может быть первый подобный случай.

Две из трех этих команд представляют Чемпионшип (Лидс Юнайтед и Бернли) и одна - Лигу 1 (Бирмингем Сити).

Лидс Юнайтед и Бернли имеют по 94 очка за 2 тура до окончания Чемпионшипа. Для того, чтобы набрать 100 очков в сезоне, нужно обеим командам победить в этих 2-х матчах.

Бирмингем Сити имеет в своем активе 99 очков за 4 тура до окончания сезона в Лиге 1. Для абсолютного рекорда среди всех английских команд в истории Бирмингему нужно набрать 8 очков в этих 4-х матчах.

Рекордсменом является Рединг, который в сезоне 2005/06 набрал 106 очков в Чемпионшипе.

Стоит заметить, что единственным клубом, который представлял высший дивизион и набрал 100+ очков, был Манчестер Сити в сезоне АПЛ 2017/18 (100 очков).

Английские клубы, которые достигали 100 набранных очков в матчах чемпионата:

Примечание: в скобках – уровень английского чемпионата.

