Три команды в Англии находятся в нескольких шагах от 100 очков в чемпионате
Лидс Юнайтед, Бернли и Бирмингем Сити могут набрать трёхзначное количество очков в сезоне
В сезоне 2024/25 в английских лигах сразу 3 команды претендуют на то, чтобы набрать 100+ очков по окончании чемпионата.
За всю 137-летнюю историю английских лиг это может быть первый подобный случай.
Две из трех этих команд представляют Чемпионшип (Лидс Юнайтед и Бернли) и одна - Лигу 1 (Бирмингем Сити).
Лидс Юнайтед и Бернли имеют по 94 очка за 2 тура до окончания Чемпионшипа. Для того, чтобы набрать 100 очков в сезоне, нужно обеим командам победить в этих 2-х матчах.
Бирмингем Сити имеет в своем активе 99 очков за 4 тура до окончания сезона в Лиге 1. Для абсолютного рекорда среди всех английских команд в истории Бирмингему нужно набрать 8 очков в этих 4-х матчах.
Рекордсменом является Рединг, который в сезоне 2005/06 набрал 106 очков в Чемпионшипе.
Стоит заметить, что единственным клубом, который представлял высший дивизион и набрал 100+ очков, был Манчестер Сити в сезоне АПЛ 2017/18 (100 очков).
Английские клубы, которые достигали 100 набранных очков в матчах чемпионата:
- Йорк Сити (4) – 101 очко в 1983-84
- Свиндон Таун (4) – 102 очка в 1985-86
- Сандерленд (2) – 105 очков в 1998-99
- Фулгэм (3) – 101 очко в 1998-99
- Фулгэм (2) – 101 очко в 2000-01
- Плимут Аргайл (4) – 102 очка в 2001-02
- Уиган Атлетик (3) – 100 очков в 2002-03
- Рединг (2) – 106 очков в 2005-06
- Ньюкасл Юнайтед (2) – 102 очка в 2009-10
- Чарльтон Атлетик (3) – 101 очко в 2011-12
- Лестер Сити (2) – 102 очка в 2013-14
- Вулвергемптон Вондерерс (3) – 103 очка в 2013-14
- Шеффилд Юнайтед (3) – 100 очков в 2016-17
- Манчестер Сити (1) – 100 очков в 2017-18
- Бернли (2) – 101 очко в 2022-23.
- Плимут Аргайл (3) – 101 очко в 2022-23
Примечание: в скобках – уровень английского чемпионата.
Leeds United, Burnley and Birmingham City are all on course to reach 100 points in their respective league campaigns.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 22, 2025
We look at how often has that milestone been achieved in the past, while explaining how 2024-25 could break EFL records.
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