ВИДЕО. Премиальный спорткар Porsche стартует из Штутгарта в Ригу

Латвийская теннисистка Алена Остапенко, по данным OptaAce, стала первой спортсменкой, которая обыграла две первые ракетки мирового рейтинга WTA по пути к титулу на грунтовом турнире за последние 13 лет. В 2012 году это удалось Серене Уильямс на турнире в Мадриде.

Более того, 27-летняя латвийка вписала собственное имя в еще одно историческое достижение. Согласно OptaAce, Алена стала первой теннисисткой, которой удалось обыграть как Арину Соболенко, так и Игу Свентек на одном грунтовом турнире WTA.

