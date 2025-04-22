ВИДЕО. Премиальный спорткар Porsche стартует из Штутгарта в Ригу
Чемпионка выезжает на корт в премиальном спорткаре Porsche Macan Turbo
Латвийская теннисистка Алена Остапенко, по данным OptaAce, стала первой спортсменкой, которая обыграла две первые ракетки мирового рейтинга WTA по пути к титулу на грунтовом турнире за последние 13 лет. В 2012 году это удалось Серене Уильямс на турнире в Мадриде.
Более того, 27-летняя латвийка вписала собственное имя в еще одно историческое достижение. Согласно OptaAce, Алена стала первой теннисисткой, которой удалось обыграть как Арину Соболенко, так и Игу Свентек на одном грунтовом турнире WTA.
ВИДЕО. Чемпионка выезжает на корт в премиальном спорткаре Porsche Macan Turbo.
Ostapenko in her new whip 🤭🏎️#PorscheTennis pic.twitter.com/XZdJ7NBLQX— Tennis Channel (@TennisChannel) April 21, 2025
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