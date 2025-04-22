Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Премиальный спорткар Porsche стартует из Штутгарта в Ригу
WTA
22 апреля 2025, 14:01 | Обновлено 22 апреля 2025, 14:04
264
0

ВИДЕО. Премиальный спорткар Porsche стартует из Штутгарта в Ригу

Чемпионка выезжает на корт в премиальном спорткаре Porsche Macan Turbo

22 апреля 2025, 14:01 | Обновлено 22 апреля 2025, 14:04
264
0
ВИДЕО. Премиальный спорткар Porsche стартует из Штутгарта в Ригу
Getty Images/Global Images Ukraine

Латвийская теннисистка Алена Остапенко, по данным OptaAce, стала первой спортсменкой, которая обыграла две первые ракетки мирового рейтинга WTA по пути к титулу на грунтовом турнире за последние 13 лет. В 2012 году это удалось Серене Уильямс на турнире в Мадриде.

Более того, 27-летняя латвийка вписала собственное имя в еще одно историческое достижение. Согласно OptaAce, Алена стала первой теннисисткой, которой удалось обыграть как Арину Соболенко, так и Игу Свентек на одном грунтовом турнире WTA.

ВИДЕО. Чемпионка выезжает на корт в премиальном спорткаре Porsche Macan Turbo.

По теме:
«Потому что пришло время играть!» Алена Остапенко о победе в Штутгарте
ФОТО. Награждение в Штутгарте: Porshe для Остапенко и хвастовство Соболенко
Рейтинг WTА. Какое теперь место у Свитолиной? Падения Костюк и Калининой
WTA Штутгарт Алена Остапенко Ига Свёнтек Серена Уильямс Арина Соболенко Porsche
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луиш Каштру снова в Шахтере
Футбол | 21 апреля 2025, 14:25 46
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере

Алексей Сливченко – о том, как Марино Пушич превратился в тень португальского экс-коуча «горняков»

Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Футбол | 22 апреля 2025, 08:55 0
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»

Бельгиец отреагировал на гол Вальверде в ворота «Атлетика»

Суркис серьезно поговорил с игроком Динамо. Готов отпустить бесплатно
Футбол | 22.04.2025, 11:31
Суркис серьезно поговорил с игроком Динамо. Готов отпустить бесплатно
Суркис серьезно поговорил с игроком Динамо. Готов отпустить бесплатно
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Футбол | 22.04.2025, 08:30
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Эффектный камбек и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе в Мадриде
Теннис | 21.04.2025, 18:03
Эффектный камбек и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе в Мадриде
Эффектный камбек и 6:0. Стародубцева успешно стартовала в отборе в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
ВИДЕО. Игрок Барселоны, женатый на украинке, красиво отметил ДР
21.04.2025, 05:10
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
21.04.2025, 04:40 2
Бокс
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
20.04.2025, 22:25 2
Футбол
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
3 игрока Барсы устроили бунт против Флика. Известна причина
20.04.2025, 17:38 3
Футбол
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
20.04.2025, 18:37 35
Теннис
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
Неожиданный вариант. Легендарный тренер хочет подписать Мудрика
20.04.2025, 12:07 16
Футбол
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
21.04.2025, 22:32 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем