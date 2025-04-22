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  4. Важный трофей для Анчелотти. Реал признан лучшим клубом года
Испания
22 апреля 2025, 09:05 |
353
0

Важный трофей для Анчелотти. Реал признан лучшим клубом года

Мадридский клуб стал победителем престижной премии Laureus Awards 2025

22 апреля 2025, 09:05 |
353
0
Важный трофей для Анчелотти. Реал признан лучшим клубом года
Getty Images/Global Images Ukraine. Модрич и Карвахаль

21 апреля в Мадриде состоялась торжественная церемония награждения лучших команд и спортсменов Laureus Awards 2025.

Это премия, на которой индивидуальные трофеи присуждаются выдающимся личностям или командам, которые внесли свой вклад в развитие спорта в течение предыдущего года во всех дисциплинах.

Лучшей командой 2024 года был признан мадридский «Реал», который стал победителем Лиги чемпионов и занял первое место в чемпионате Испании.

В текущем сезоне дела у подопечных Анчелотти идут намного хуже – на стадии 1/4 финала вылетели от лондонского «Арсенала», а в Ла Лиге на четыре балла отстают от первого места.

Самые большие шансы «Реала» на трофей сохраняются в Кубке Испании, где 26 апреля «сливочные» сыграют в финале против «Барселоны».

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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