Важный трофей для Анчелотти. Реал признан лучшим клубом года
Мадридский клуб стал победителем престижной премии Laureus Awards 2025
21 апреля в Мадриде состоялась торжественная церемония награждения лучших команд и спортсменов Laureus Awards 2025.
Это премия, на которой индивидуальные трофеи присуждаются выдающимся личностям или командам, которые внесли свой вклад в развитие спорта в течение предыдущего года во всех дисциплинах.
Лучшей командой 2024 года был признан мадридский «Реал», который стал победителем Лиги чемпионов и занял первое место в чемпионате Испании.
В текущем сезоне дела у подопечных Анчелотти идут намного хуже – на стадии 1/4 финала вылетели от лондонского «Арсенала», а в Ла Лиге на четыре балла отстают от первого места.
Самые большие шансы «Реала» на трофей сохраняются в Кубке Испании, где 26 апреля «сливочные» сыграют в финале против «Барселоны».
Real Madrid are the Laureus World Team of the Year 🏆#Laureus25 | @realmadrid pic.twitter.com/rNMY2QiUbQ— Laureus (@LaureusSport) April 21, 2025
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