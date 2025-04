Важный трофей для Анчелотти. Реал признан лучшим клубом года

21 апреля в Мадриде состоялась торжественная церемония награждения лучших команд и спортсменов Laureus Awards 2025.

Это премия, на которой индивидуальные трофеи присуждаются выдающимся личностям или командам, которые внесли свой вклад в развитие спорта в течение предыдущего года во всех дисциплинах.

Лучшей командой 2024 года был признан мадридский «Реал», который стал победителем Лиги чемпионов и занял первое место в чемпионате Испании.

В текущем сезоне дела у подопечных Анчелотти идут намного хуже – на стадии 1/4 финала вылетели от лондонского «Арсенала», а в Ла Лиге на четыре балла отстают от первого места.

Самые большие шансы «Реала» на трофей сохраняются в Кубке Испании, где 26 апреля «сливочные» сыграют в финале против «Барселоны».

Real Madrid are the Laureus World Team of the Year 🏆#Laureus25 | @realmadrid pic.twitter.com/rNMY2QiUbQ