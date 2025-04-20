Позорная домашняя серия Лестера продолжается
«Лестер» проиграл 9-й подряд домашний матч, не забив ни одного гола
В матче 33-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Лестер» со счетом 1:0.
Это поражение стало для Лестера девятой дома. При этом «лисицы» умудрились не забить ни одного мяча в этих матчах.
«Лестер» стал первой командой в истории АПЛ, проигравшей 9 домашних матчей подряд без забитых голов в них.
«Лестер» – «Вулвергемптон» – 0:3
«Лестер» –«Манчестер Сити» – 0:2
«Лестер» – «Кристалл Пелас» – 0:2
«Лестер» – «Фулгэм» – 0:2
«Лестер» – «Арсенал» – 0:2
«Лестер» – «Брентфорд» – 0:4
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3
«Лестер» – «Ньюкасл Юнайтед» – 0:3
«Лестер» – Ливерпуль – 0:1
Leicester City are the first side in top-flight history to go nine consecutive home games without scoring a goal.— Squawka (@Squawka) April 20, 2025
Their relegation to the Championship is confirmed with an unwanted record. ⬇️ pic.twitter.com/w3EZlw2YJA
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