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Англия
20 апреля 2025, 22:43 |
174
1

Позорная домашняя серия Лестера продолжается

«Лестер» проиграл 9-й подряд домашний матч, не забив ни одного гола

20 апреля 2025, 22:43 |
174
1
Позорная домашняя серия Лестера продолжается
Getty Images/Global Images Ukraine. Лестер

В матче 33-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Лестер» со счетом 1:0.

Это поражение стало для Лестера девятой дома. При этом «лисицы» умудрились не забить ни одного мяча в этих матчах.

«Лестер» стал первой командой в истории АПЛ, проигравшей 9 домашних матчей подряд без забитых голов в них.

«Лестер» – «Вулвергемптон» – 0:3
«Лестер» –«Манчестер Сити» – 0:2
«Лестер» – «Кристалл Пелас» – 0:2
«Лестер» – «Фулгэм» – 0:2
«Лестер» – «Арсенал» – 0:2
«Лестер» – «Брентфорд» – 0:4
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед» – 0:3
«Лестер» – «Ньюкасл Юнайтед» – 0:3
«Лестер» – Ливерпуль – 0:1

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Лестер Ливерпуль Лестер - Ливерпуль статистика Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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ivankondrat96
Тепер головна мета Лестера до кінця чемпіонату - забити вдома. Бо інших цілей вже немає
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