Габриэл Мартинелли своим голом вписал свое имя в историю Арсенала

В матче 33-го тура АПЛ «Арсенал» на выезде обыграл «Ипсвич» со счетом 4:0.

23-летний бразильский нападающий Габриэл Мартинелли забил свой 50-й гол за «Арсенал» во всех турнирах.

Мартинелли стал четвертым самым молодым игроком «канониров», забившим 50 голов за клуб во всех турнирах в эпоху АПЛ:

22 года и 159 дней – Букайо Сака

23 года и 134 дня – Сеск Фабрегас

23 года и 235 дней – Тео Волкотт

23 года и 306 дней – Габриэл Мартинелли

Также у Мартинелли есть феномельная статистика в тех матчах, в которых он забивал за «Арсенал». Ни одна из 44 игр, в которых забивал бразилец, не закончилась поражением «Арсенала» (37 побед и 7 ничьих).

