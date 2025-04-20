Очень невовремя. Барселона подтвердила: лидер команды получил травму
Роберт Левандовски может пропустить важнейшие матчи своей команды
Польский страйкер каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски получил травму левого подколенного сухожилья, сообщает официальная страница испанского гранда.
Случилось это в недавнем матче испанского гранда с «Сельтой». Сроки восстановления поляка неизвестны. Очень вероятно, что игрок пропустит предстоящий матч с «Реалом» в Кубке Испании.
В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 48 матчей на клубном уровне, забил 40 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось о том. что у ключевого игрока «Барселоны» возникли проблемы в бешеном матче Ла Лиги.
LATEST NEWS | Tests carried out on Sunday have confirmed that first-team player Robert Lewandowski has a left semitendinosus injury. His return will be determined by his progress. pic.twitter.com/Cj9Vyuim1v— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 20, 2025
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Михаил прокомментировал сообщение в Инстаграме «Челси»
Решающий поединок состоится 20 апреля и начнется не ранее 16:30 по Киеву
Та там Ямал супер-мега-крутий чел, заб'є ще 20 голів! А може, просто, заб'є🤣🤣