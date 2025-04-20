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Испания
20 апреля 2025, 19:31 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:55
802
2

Очень невовремя. Барселона подтвердила: лидер команды получил травму

Роберт Левандовски может пропустить важнейшие матчи своей команды

20 апреля 2025, 19:31 | Обновлено 20 апреля 2025, 19:55
802
2
Очень невовремя. Барселона подтвердила: лидер команды получил травму
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский страйкер каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски получил травму левого подколенного сухожилья, сообщает официальная страница испанского гранда.

Случилось это в недавнем матче испанского гранда с «Сельтой». Сроки восстановления поляка неизвестны. Очень вероятно, что игрок пропустит предстоящий матч с «Реалом» в Кубке Испании.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 48 матчей на клубном уровне, забил 40 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось о том. что у ключевого игрока «Барселоны» возникли проблемы в бешеном матче Ла Лиги.

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Барселона Барселона - Сельта Сельта Роберт Левандовски травма Реал Мадрид Кубок Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Saar
Виздровлення! 
Та там Ямал супер-мега-крутий чел, заб'є ще 20 голів! А може, просто, заб'є🤣🤣
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+1
LexХХХ
В Барсі і без поляка є кому забивати. 
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0
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