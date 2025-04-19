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Испания
19 апреля 2025, 20:22 |
1058
1

У ключевого игрока Барселоны возникли проблемы в бешеном матче Ла Лиги

Роберт Левандовски получил травму

19 апреля 2025, 20:22 |
1058
1
У ключевого игрока Барселоны возникли проблемы в бешеном матче Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

В субботу, 19 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Сельта».

Игра прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой хозяев – 4:3.

Подопечные Флика отыгрались после 1:3, а победный гол забил Рафинья на 90+8-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил травму в этом поединке. Роберт был заменен на 78-й минуте.

По информации испанских СМИ, первые впечатления от травмы поляка являются неприятными. Если худшие прогнозы сбудутся – то Роберт пропустит финал Кубка Испании против «Реала» (26 апреля) и будет под вопросом на полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Интером» (30 апреля).

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Роберт Левандовски травма Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Сельта
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Mark4854590
По мінус одному з Реалом на фінал. так сказати, розмін фігур
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