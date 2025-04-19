У ключевого игрока Барселоны возникли проблемы в бешеном матче Ла Лиги

В субботу, 19 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Сельта».

Игра прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой хозяев – 4:3.

Подопечные Флика отыгрались после 1:3, а победный гол забил Рафинья на 90+8-й минуте.

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Звездный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил травму в этом поединке. Роберт был заменен на 78-й минуте.

По информации испанских СМИ, первые впечатления от травмы поляка являются неприятными. Если худшие прогнозы сбудутся – то Роберт пропустит финал Кубка Испании против «Реала» (26 апреля) и будет под вопросом на полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Интером» (30 апреля).