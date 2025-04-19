Барселона – Сельта – 4:3. Гол на 90+8, феерический кабмек. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча 32-го тура Ла Лиги
В субботу, 19 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Сельта».
Игра прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой хозяев – 4:3.
Подопечные Флика отыгрались после 1:3, а победный гол забил Рафинья на 90+8-й минуте.
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Ла Лига. 32-й тур, 19 апреля.
Барселона – Сельта – 4:3
Голы: Торрес, 12, Ольмо, 64, Рафинья, 68, 90+8 (пен) – Инглесиас, 15, 52, 62.
ГОЛ! Торрес, 12, 1:0!
ГОЛ! Инглесиас, 15, 1:1!
ГОЛ! Инглесиас, 52, 1:2!
ГОЛ! Инглесиас, 62, 1:3!
ГОЛ! Ольма, 64, 2:3!
ГОЛ! Рафинья, 68, 3:3!
ГОЛ! Рафинья, 90+8, 4:3!
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