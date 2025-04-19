Барселона – Сельта – 4:3. Гол на 90+8, феерический кабмек. Видеообзор матча

В субботу, 19 апреля, прошел матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Барселона» и «Сельта».

Игра прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой хозяев – 4:3.

Подопечные Флика отыгрались после 1:3, а победный гол забил Рафинья на 90+8-й минуте.

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Ла Лига. 32-й тур, 19 апреля.

Барселона – Сельта – 4:3

Голы: Торрес, 12, Ольмо, 64, Рафинья, 68, 90+8 (пен) – Инглесиас, 15, 52, 62.

ГОЛ! Торрес, 12, 1:0!

ГОЛ! Инглесиас, 15, 1:1!

ГОЛ! Инглесиас, 52, 1:2!

ГОЛ! Инглесиас, 62, 1:3!

ГОЛ! Ольма, 64, 2:3!

ГОЛ! Рафинья, 68, 3:3!

ГОЛ! Рафинья, 90+8, 4:3!