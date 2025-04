60 голов в 60-ти матчах. Кейна не остановить в Бундеслиге

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла «Хайденхайм» со счетом 4:0.

Одним из авторов забитых мячей стал Гарри Кейн.

31-летний английский форвард забил свой 60-й гол в Бундеслиге. Для этого ему понадобилось 60 матчей.

Всего с начала прошлого сезона Кейн забил 80 голов за Баварию во всех турнирах.

Гарри Кейн является лучшим бомбардиром Бундеслиги сезона 2024/25.

