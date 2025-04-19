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Германия
19 апреля 2025, 22:00 | Обновлено 19 апреля 2025, 23:05
765
3

60 голов в 60-ти матчах. Кейна не остановить в Бундеслиге

Английский бомбардир забил очередной гол за «Баварию» в Бундеслиге

19 апреля 2025, 22:00 | Обновлено 19 апреля 2025, 23:05
765
3
60 голов в 60-ти матчах. Кейна не остановить в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла «Хайденхайм» со счетом 4:0.

Одним из авторов забитых мячей стал Гарри Кейн.

31-летний английский форвард забил свой 60-й гол в Бундеслиге. Для этого ему понадобилось 60 матчей.

Всего с начала прошлого сезона Кейн забил 80 голов за Баварию во всех турнирах.

Гарри Кейн является лучшим бомбардиром Бундеслиги сезона 2024/25.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 3
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pol-55
Якраз його зупиняє ідіот Компані завжди міняє, коли в того йде гра,але Гаррі після заміни гордо проходить мимо нього як попри пусте місце.
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+1
ivankondrat96
Кейн красунчик. Робить усе, аби нарешті взяти титул
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+1
😼
Коли він вже нарешті візьме Золотого м'яча це вже навіть не смішно 
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0
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