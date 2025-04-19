60 голов в 60-ти матчах. Кейна не остановить в Бундеслиге
Английский бомбардир забил очередной гол за «Баварию» в Бундеслиге
В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла «Хайденхайм» со счетом 4:0.
Одним из авторов забитых мячей стал Гарри Кейн.
31-летний английский форвард забил свой 60-й гол в Бундеслиге. Для этого ему понадобилось 60 матчей.
Всего с начала прошлого сезона Кейн забил 80 голов за Баварию во всех турнирах.
Гарри Кейн является лучшим бомбардиром Бундеслиги сезона 2024/25.
Harry Kane's 𝟖𝟎𝐭𝐡 goal since the start of last season 🔥— LiveScore (@livescore) April 19, 2025
6⃣0⃣ Bundesliga matches 🏟️
6⃣0⃣ goals ⚽️
A formidable marksman 🎯 pic.twitter.com/7V1pI7ZmHL
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