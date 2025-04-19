Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 14:05 |
478
0

Карпаты – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Поединок 25-го тура УПЛ состоится 19 апреля в 13:00 по киевскому времени

19 апреля 2025, 14:05 |
478
0
Карпаты – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Instagram. Карпаты – Рух

19 апреля состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».

Поединок пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Карпаты» набрали 36 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Рух» разместился на девятой позиции, в активе клуба – 30 очков.

На 20-й минуте полузащитник «Карпат» Бруниньо после передачи от Невеса переиграл вратаря и открыл счет в матче. На 45-й минуте «Карпаты» увеличили преимущество – на добивании первым был Игор Невес, который забил первый гол в УПЛ за 25 матчей.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур. 19 апреля

Карпаты Рух 2:0 (обновляется)

Голы: Бруниньо, 20, Невес, 45

Видео голов:

ГОЛ, 1:0! Бруниньо, 20 мин

ГОЛ, 0:2! Игор Невес, 45 мин

По теме:
Металлист – ЮКСА – 0:2. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Игор Невес забил первый гол в УПЛ. Карпаты увеличили преимущество
Агробизнес – Кудровка – 0:2. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Рух Львов Карпаты - Рух видео голов и обзор Бруниньо
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Увеличен отрыв Словении, Буде-Глимт догоняет Шахтер
Футбол | 19 апреля 2025, 09:05 14
Таблица коэффициентов. Увеличен отрыв Словении, Буде-Глимт догоняет Шахтер
Таблица коэффициентов. Увеличен отрыв Словении, Буде-Глимт догоняет Шахтер

Донецкий Шахтер имеет шансы получить прямую путевку в Лигу Европы

Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
Футбол | 18 апреля 2025, 15:31 0
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет
Умер воспитанник Манчестер Юнайтед. Футболисту было всего 36 лет

Джо Томпсон тяжело болел

Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Бокс | 19.04.2025, 08:24
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Реал провел переговоры с агентом Хаби Алонсо. Байер ищет нового тренера
Футбол | 19.04.2025, 12:31
Реал провел переговоры с агентом Хаби Алонсо. Байер ищет нового тренера
Реал провел переговоры с агентом Хаби Алонсо. Байер ищет нового тренера
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Теннис | 18.04.2025, 21:59
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 11
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2025, 22:44 3
Теннис
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
18.04.2025, 08:25
Хоккей
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
18.04.2025, 19:42 9
Футбол
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
17.04.2025, 16:11 13
Футбол
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
В Испании назвали единственного футболиста Реала, к которому нет претензий
17.04.2025, 08:17 3
Футбол
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
В УАФ раскритиковали арбитра за ситуацию с удалением игрока Динамо
17.04.2025, 18:20 9
Футбол
Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов
Известно, что Перес сказал Анчелотти сразу после провала Лиги чемпионов
17.04.2025, 11:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем