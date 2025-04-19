Карпаты – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Поединок 25-го тура УПЛ состоится 19 апреля в 13:00 по киевскому времени
19 апреля состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».
Поединок пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
«Карпаты» набрали 36 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Рух» разместился на девятой позиции, в активе клуба – 30 очков.
На 20-й минуте полузащитник «Карпат» Бруниньо после передачи от Невеса переиграл вратаря и открыл счет в матче. На 45-й минуте «Карпаты» увеличили преимущество – на добивании первым был Игор Невес, который забил первый гол в УПЛ за 25 матчей.
Украинская Премьер-лига, 25-й тур. 19 апреля
Карпаты – Рух – 2:0 (обновляется)
Голы: Бруниньо, 20, Невес, 45
Видео голов:
ГОЛ, 1:0! Бруниньо, 20 мин
ГОЛ, 0:2! Игор Невес, 45 мин
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий Шахтер имеет шансы получить прямую путевку в Лигу Европы
Джо Томпсон тяжело болел