Карпаты – Рух. Видео голов и обзор матча (обновляется)

19 апреля состоится матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».

Поединок пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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«Карпаты» набрали 36 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Рух» разместился на девятой позиции, в активе клуба – 30 очков.

На 20-й минуте полузащитник «Карпат» Бруниньо после передачи от Невеса переиграл вратаря и открыл счет в матче. На 45-й минуте «Карпаты» увеличили преимущество – на добивании первым был Игор Невес, который забил первый гол в УПЛ за 25 матчей.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур. 19 апреля

Карпаты – Рух – 2:0 (обновляется)

Голы: Бруниньо, 20, Невес, 45

Видео голов:

ГОЛ, 1:0! Бруниньо, 20 мин

ГОЛ, 0:2! Игор Невес, 45 мин