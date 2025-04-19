Интриги не было, эмоции были. Карпаты выиграли львовское дерби у Руха

В рамках 25-го тура Украинской Премьер-лиги состоялось львовское дерби, в котором встретились «Карпаты» и «Рух».

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев после ничьей с «Александрией» в стартовом составе своих подопечных изменений не производил. Владислав Лупашко после победы над «Ингульцом» сделал немало ротаций. Вместо дисквалифицированного Яна Костенко, Жана Педросо, Евгения Пидлепенца и Игоря Краснопира в игру вступили Денис Мирошниченко, Олег Очеретько, Артур Шах и Игор Невес.

Хозяева поля активнее начали игру и первый удар по воротам гостей нанес Полегенько, который пробил выше ворот. Руховцы ответили атакой, которая завершилась подачей Ляха, но Кинарейкин сыграл надежно. Вскоре начал «пристреливаться» по воротам Бруниньо, но Ледвий ликвидировал угрозу.

Преимущество «Карпат» постепенно материализовалось во взятие ворот. Полегенько с правого края атаки навесил в штрафную, где Игор Невес сбросил под удар своему земляку Бруниньо, который точным ударом в ближний угол открыл счет. Гости ответили атакой, которая завершилась ударом пробившего выше ворот Алмазбекова.

«Зелено-белые» продолжали искать пути взятия ворот «желто-черных». Игор Невес после ошибки Алмазбекова не сумел перебросить мяч через Ледвия. Вскоре Шах пробил в руки вратарю руховцев. Надежно сыграл и Кинарейкин, завладев мячом после удара Слюбика. А к концу тайма «Карпаты» увеличили счет. После углового удара пробивал Бабогло, но мяч попал в перекладину, и первым на добивании был Игор Невес, забив свой долгожданный первый гол в УПЛ (в 25-й игре).

Вторую половину львовского дерби активно начали гости, пытавшиеся изменить ход поединка. Дальним ударом завершал атаку Лях, но пробил рядом с рамкой ворот, а удар Рунича парировал ногой Кинарейкин. Зато «Карпаты» своим шансом воспользовались и забили третий гол. После удара Бруниньо мяч от Холода срикошетил за пределы поля. Мирошниченко выполнил угловой, Чачуа головой пробивал в дальний угол ворот и мяч от Пидгурского срикошетил в ворота.

Под занавес матча львовского дерби гости сумели забить гол: Кинарейкин не справился с ударом Пастуха. На последних минутах был удален с поля Лях, не справившийся с эмоциями после стычки с Бабогло.

В итоге «Карпаты» одержали вторую в чемпионате победу над «Рухом». Беспроигрышная серия «зелено-белых» на своем поле длится 9 игр: 7 побед и 2 ничьи. «Карпаты» в целом не проигрывают в УПЛ на протяжении 7 игр: 4 победы и 3 ничьи, и продолжают борьбу за место в зоне еврокубков.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Карпаты» – «Рух» – 3:1

Голы: Бруниньо (20), Игор Невес (45), Пидгурский (72, автогол) – Пастух (89)

Предупреждения: Очеретько (38), Игор Невес (45+1), Клименко (74), Краснопир (80), Кинарейкин (92), Бабогло (95) – Слюсарь (23), Лях (33), Рябов (84), Рунич (93)

Удаление: Лях (95)

«Карпаты»: Кинарейкин, Мирошниченко, Стецков, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруниньо (Федор, 77), Чачуа (Квасница, 87), Шах (Клименко, 62), Очеретько (Пидлепенец, 77), Игор Невес (Краснопир, 62)

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Дидык (Холод, 67), Лях, Роман, Эдсон (Рябов, 60), Пастух, Слюсарь (Пидгурский, 28), Карабин, Алмазбеков (Рунич, 46), Климчук (Фал, 60)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион «Украина» (Львов)

КАРПАТЫ – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА