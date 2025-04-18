Карпаты Львов

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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 15:41 | Обновлено 18 апреля 2025, 16:57
241
0

Карпаты – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовское дерби на «Украине»

18 апреля 2025, 15:41 | Обновлено 18 апреля 2025, 16:57
241
0
Карпаты – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 19 апреля, «Карпаты» в рамках 25-го тура УПЛ на стадионе «Украина» встретятся с «Рухом». Беспроигрышная серия «зелено-белых» на своем поле длится 8 игр.

Карпаты

В прошлом туре подопечные Владислава Лупашко в гостях победили «Ингулец» со счетом 2:1 и находятся на 5-м месте. Героем матча стал Владислава Бабогло, оформивший дубль. К новому львовскому дерби «Карпаты» подошли с положительными для клуба сериалами. Беспроигрышная серия «зелено-белых» на своем поле с 4 октября длится 8 игр (шесть побед и две ничьи), а без пропущенных домашних голов – 740 минут. «Карпаты» в целом с 28 февраля не проигрывают в УПЛ на протяжении 6 игр: три победы и три ничьи.

С особыми эмоциями готовятся к львовскому дерби новички «Карпат» Алексей Сыч, Игорь Краснопир, Илья Квасница, Олег Федор, которые начинали нынешний чемпионат именно в составе «Руха». Из-за перебора желтых карточек пропустит игру Ян Костенко. Юбилейный, 15-й, гол в УПЛ может забить Амвросий Чачуа, а Денис Мирошниченко - 10-й. Победа приблизит «львов» к зоне еврокубков.

Рух

«Рух» в предыдущем туре дома сыграл вничью с «Александрией» и остался на 9-м месте в турнирной таблице. «Желто-черные» могут провести 40-й матч без пропущенных голов в УПЛ, в том числе 20-й при вратаре Дмитрие Ледвие. Победная гостевая серия «Руха» длится в чемпионате две игры и до повторения клубного рекорда еще одна виктория. Руховцы последний раз забивали больше одного гола за матч в чемпионате еще 30 августа. «Рух» может 50-й раз сыграть вничью или пропустить 150-й гол (еще 1 мяч) в УПЛ. Новички руховцев Юрий Тлумак и Артур Рябов нынешний чемпионат начинали именно в «Карпатах».

Вот предматчевое мнение главного тренера руховцев Виталия Пономарева: «Игра с «Карпатами» будет интересной и принципиальной. Но мы готовимся к этому поединку, как и к другим матчам в чемпионате, поэтому не думаю, что вывеска этой игры будет как-то дополнительно давить на ребят. Предыдущие две игры между «Рухом» и «Карпатами» были интригующими и интересными для болельщиков. «Рух» снова начал набирать очки и это очень важно для нас в психологическом аспекте».

Статистика встреч

Матчи «Карпат» и «Руха» начались именно в нынешнем сезоне, в котором соперники успели сыграть уже два поединка. Сначала, 21 октября, в чемпионате руховцы на «Арене Львов» уступили карпатовцам со счетом 0:1. Победный гол «зелено-белых» провел бразилец Жан Педросо. Вскоре, 29 октября, уже в рамках 1/8 финала Кубка Украины «желто-черные» также в статусе хозяев победили «Карпаты» со счетом 1:0. В этот раз отличился Денис Пидгурский.

Фемида

Арбитром матча назначен Максим Козыряцкий (Запорожье), который в УПЛ провел 72 матча. «Карпаты» при этом арбитре сыграли один матч, победив дома. «Рух» при Козыряцком провел 8 игр: 2 победы, 3 ничьи и 3 поражения.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» в первом круге чемпионата одержали победу над руховцами. Беспроигрышная серия «львов» на своем поле продолжается 8 игр. Прогнозируем победу «Карпат» в субботнем поединке.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кинарейкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Стецьков, Бабогло, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Пидлепенец, Очеретько, Краснопир.

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Дидык, Роман, Лях, Эдсон, Слюсар, Пастух, Карабин, Алмазбеков, Климчук.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
19 апреля 2025 -
13:00
Рух Львов
Победа Карпат 2.05 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Рух Львов прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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