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Премьер-лига
Карпаты Львов
19.04.2025 13:00 – FT 3 : 1
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 16:07 |
1986
0

Карпаты – Рух – 3:1. Невес забил первый мяч в УПЛ. Видео голов и обзор

Подопечные Лупашко оказались сильнее во львовском дерби

19 апреля 2025, 16:07 |
1986
0
Карпаты – Рух – 3:1. Невес забил первый мяч в УПЛ. Видео голов и обзор
Instagram. Карпаты – Рух

19 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».

Команды сыграли на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

«Карпаты» одолели соперника со счетом 3:1 – в составе победителей голами отметились Бруниньо, Невес (первый гол в УПЛ) и Чачуа. На 89-й минуте Пастух забил мяч престижа.

Подопечные Лупашко набрали 39 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Рух» разместился на девятой позиции, в активе клуба – 30 очков.

Украинская Премьер-лига, 25-й тур. 19 апреля

Карпаты – Рух – 3:1

Голы: Бруниньо, 20, Невес, 45, Чачуа, 72 – Пастух, 89

Видеообзор матча:

ГОЛ, 1:0! Бруниньо, 20 мин

ГОЛ, 2:0! Игор Невес, 45 мин

ГОЛ, 3:0! Чачуа, 72 мин

ГОЛ, 3:1! Пастух, 89 мин

События матча

90’ +7
Ростислав Лях (Рух Львов) получает красную карточку.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пастух (Рух Львов).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Невес (Карпаты Львов).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов).
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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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