Карпаты Львов

Карпаты – Рух – 3:1. Невес забил первый мяч в УПЛ. Видео голов и обзор
Подопечные Лупашко оказались сильнее во львовском дерби
19 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились львовские клубы – «Карпаты» и «Рух».
Команды сыграли на стадионе «Украина» во Львове. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.
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«Карпаты» одолели соперника со счетом 3:1 – в составе победителей голами отметились Бруниньо, Невес (первый гол в УПЛ) и Чачуа. На 89-й минуте Пастух забил мяч престижа.
Подопечные Лупашко набрали 39 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Рух» разместился на девятой позиции, в активе клуба – 30 очков.
Украинская Премьер-лига, 25-й тур. 19 апреля
Карпаты – Рух – 3:1
Голы: Бруниньо, 20, Невес, 45, Чачуа, 72 – Пастух, 89
Видеообзор матча:
ГОЛ, 1:0! Бруниньо, 20 мин
ГОЛ, 2:0! Игор Невес, 45 мин
ГОЛ, 3:0! Чачуа, 72 мин
ГОЛ, 3:1! Пастух, 89 мин
События матча
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