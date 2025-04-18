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Премьер-лига
Карпаты Львов
19.04.2025 13:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 21:17 | Обновлено 18 апреля 2025, 21:18
37
0

Карпаты – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги

18 апреля 2025, 21:17 | Обновлено 18 апреля 2025, 21:18
37
0
Карпаты – Рух. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 19 апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Карпаты» и «Рух». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 13:00.

«Зелено-белые» занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции на пять очков. Команда Владислава Лупашко имеет в своем активе шестиматчевую беспроигрышную серию (3 победы и 3 ничьи). Кроме того, на своем поле «Карпаты» не проигрывают 8 игр (6 побед и 2 ничьи). «Рух» занимает девятое место. Больше одного гола за игру «желто-черные» забивали еще 30 августа прошлого года. В первом круге «Карпаты» обыграли руховцев со счетом 1:0. Затем львовские команды встретились в 1/8 финала Кубка Украины, и «желто-черные» взяли реванш у принципиального соперника.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
19 апреля 2025 -
13:00
Рух Львов
Победа Карпат 2.07 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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