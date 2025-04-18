Это уже не в первый раз. Магуайр снова стал волшебной палочкой Ман Юнайтед

32-летний английский защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магвайр забил победный гол в матче против "Лиона", который вывел "красных дьяволов" в полуфинал Лиги Европы.

На счету Магвайра уже 4 гола в сезоне за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

Большинство из этих голов были забиты в конце матчей, были победными или спасательными для команды.

90+1 – гол в ворота "Порту" в матче Лиги Европы, который принес "Манчестеру" ничью 3:3.

90+3 – гол в ворота «Лестер Сити» в поединке 1/16 финала Кубка Англии, который принес «красным дьяволам» победу со счетом 2:1 и выход на следующую стадию соревнований.

47 – гол в ворота «Ипсвич Таун» в рамках АПЛ, принесшего «Манчестер Юнайтед» победу в матче со счетом 3:2.

120+1 – гол в ворота «Лиона» в четвертьфинале Лиги Европы, который принес победу англичанам со счетом 5:4 и выход в полуфинал турнира.