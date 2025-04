Это уже не в первый раз. Магуайр снова стал волшебной палочкой Ман Юнайтед

32-летний английский защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магвайр забил победный гол в матче против "Лиона", который вывел "красных дьяволов" в полуфинал Лиги Европы.

На счету Магвайра уже 4 гола в сезоне за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

Большинство из этих голов были забиты в конце матчей, были победными или спасательными для команды.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Maguire has scored 4 late goals and 3 game-winning headers for Manchester United this season;



⚽️ 90+1' goal to equalise vs Porto in the Europa League



⚽️ 90+3' goal to win vs Leicester in the FA Cup



⚽️ 47' goal to win vs Ipswich in the Premier League



⚽️ 120+1' goal… pic.twitter.com/iQ8lcwLJPq