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  4. Это уже не в первый раз. Магуайр снова стал волшебной палочкой Ман Юнайтед
Лига Европы
18 апреля 2025, 18:15 | Обновлено 18 апреля 2025, 18:18
268
1

Это уже не в первый раз. Магуайр снова стал волшебной палочкой Ман Юнайтед

Защитник англичан забил победный гол в четвертьфинале Лиги Европы

18 апреля 2025, 18:15 | Обновлено 18 апреля 2025, 18:18
268
1
Это уже не в первый раз. Магуайр снова стал волшебной палочкой Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний английский защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магвайр забил победный гол в матче против "Лиона", который вывел "красных дьяволов" в полуфинал Лиги Европы.

На счету Магвайра уже 4 гола в сезоне за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

Большинство из этих голов были забиты в конце матчей, были победными или спасательными для команды.

  • 90+1 – гол в ворота "Порту" в матче Лиги Европы, который принес "Манчестеру" ничью 3:3.
  • 90+3 – гол в ворота «Лестер Сити» в поединке 1/16 финала Кубка Англии, который принес «красным дьяволам» победу со счетом 2:1 и выход на следующую стадию соревнований.
  • 47 – гол в ворота «Ипсвич Таун» в рамках АПЛ, принесшего «Манчестер Юнайтед» победу в матче со счетом 3:2.
  • 120+1 – гол в ворота «Лиона» в четвертьфинале Лиги Европы, который принес победу англичанам со счетом 5:4 и выход в полуфинал турнира.
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Фани люблять хейтити Магвайра. Але без нього Манчестер Юнайтед важко уявити)
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