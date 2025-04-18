Это уже не в первый раз. Магуайр снова стал волшебной палочкой Ман Юнайтед
Защитник англичан забил победный гол в четвертьфинале Лиги Европы
32-летний английский защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магвайр забил победный гол в матче против "Лиона", который вывел "красных дьяволов" в полуфинал Лиги Европы.
На счету Магвайра уже 4 гола в сезоне за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.
Большинство из этих голов были забиты в конце матчей, были победными или спасательными для команды.
- 90+1 – гол в ворота "Порту" в матче Лиги Европы, который принес "Манчестеру" ничью 3:3.
- 90+3 – гол в ворота «Лестер Сити» в поединке 1/16 финала Кубка Англии, который принес «красным дьяволам» победу со счетом 2:1 и выход на следующую стадию соревнований.
- 47 – гол в ворота «Ипсвич Таун» в рамках АПЛ, принесшего «Манчестер Юнайтед» победу в матче со счетом 3:2.
- 120+1 – гол в ворота «Лиона» в четвертьфинале Лиги Европы, который принес победу англичанам со счетом 5:4 и выход в полуфинал турнира.
🏴 Harry Maguire has scored 4 late goals and 3 game-winning headers for Manchester United this season;— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) April 18, 2025
⚽️ 90+1' goal to equalise vs Porto in the Europa League
⚽️ 90+3' goal to win vs Leicester in the FA Cup
⚽️ 47' goal to win vs Ipswich in the Premier League
⚽️ 120+1' goal… pic.twitter.com/iQ8lcwLJPq
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