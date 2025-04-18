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Лига Европы
18 апреля 2025, 16:29 |
152
0

«Мы заслужили немного счастья». Реакция фанов на победу Тоттенхэма

«Тоттенхэм» в гостях обыграл «Айнтрахт» и вышел в полуфинал Лиги Европы

18 апреля 2025, 16:29 |
152
0
«Мы заслужили немного счастья». Реакция фанов на победу Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Айтрахт» во Франкфурте принимал «Тоттенхэм». Гости одержали победу со счетом 1:0.

Победу «Тоттенхему» принес Доминик Соланке. Форвард «Тоттенхэма» на 43-й минуте реализовал пенальти. Поскольку в первом матче команды сыграли вничью 1:1, в полуфинал пошел английский клуб.

У болельщиков «Тоттенхэма» в текущем сезоне не много поводов для радости. В АПЛ команда не радует результатами и идет на 15 месте.

Colin: Последние 10 минут отняли у меня годы жизни, но это моя самая большая гордость за ребят в этом сезоне. Отличная победа на выезде под давлением. Чувствую, что теперь мы можем выиграть этот турнир.

Joanne: Такое великолепное выступление. Если бы мы могли играть так каждую неделю.

Gary Ward: Именно к такому отлаженному и сбалансированному выступлению мы призывали весь сезон.

Hjálmar Örn Jóhannsson: Невероятное достижение выиграть в Германии без нашего капитана, и нереально дойти до полуфинала со всеми травмами этого сезона! Я поздравляю эту команду и тренера!

Steve Smith: Удивительно, кто бы мог подумать, что мы увидим такую ​​игру, как эта. Храбрая, крепкая, зрелая и преданная обороне. Это все, чего я хотел, весь сезон – защищайтесь так же хорошо, как мы можем атаковать.

Fab: Самая организованная игра за весь сезон, и посмотрите, куда это нас привело – в полуфинал!!

Tom of Conrad: И вот мы в полуфинале соревнования, которое можем выиграть!

Man's Not Stooge: Мы заслужили немного счастья после множества разочаровывающих результатов в последнее время.

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Айнтрахт Франкфурт Тоттенхэм Лига Европы реакция болельщиков Доминик Соланке
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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