«Мы заслужили немного счастья». Реакция фанов на победу Тоттенхэма
«Тоттенхэм» в гостях обыграл «Айнтрахт» и вышел в полуфинал Лиги Европы
В ответном матче 1/4 финала Лиги Европы «Айтрахт» во Франкфурте принимал «Тоттенхэм». Гости одержали победу со счетом 1:0.
Победу «Тоттенхему» принес Доминик Соланке. Форвард «Тоттенхэма» на 43-й минуте реализовал пенальти. Поскольку в первом матче команды сыграли вничью 1:1, в полуфинал пошел английский клуб.
У болельщиков «Тоттенхэма» в текущем сезоне не много поводов для радости. В АПЛ команда не радует результатами и идет на 15 месте.
Colin: Последние 10 минут отняли у меня годы жизни, но это моя самая большая гордость за ребят в этом сезоне. Отличная победа на выезде под давлением. Чувствую, что теперь мы можем выиграть этот турнир.
Joanne: Такое великолепное выступление. Если бы мы могли играть так каждую неделю.
Gary Ward: Именно к такому отлаженному и сбалансированному выступлению мы призывали весь сезон.
Hjálmar Örn Jóhannsson: Невероятное достижение выиграть в Германии без нашего капитана, и нереально дойти до полуфинала со всеми травмами этого сезона! Я поздравляю эту команду и тренера!
Steve Smith: Удивительно, кто бы мог подумать, что мы увидим такую игру, как эта. Храбрая, крепкая, зрелая и преданная обороне. Это все, чего я хотел, весь сезон – защищайтесь так же хорошо, как мы можем атаковать.
Fab: Самая организованная игра за весь сезон, и посмотрите, куда это нас привело – в полуфинал!!
Tom of Conrad: И вот мы в полуфинале соревнования, которое можем выиграть!
Man's Not Stooge: Мы заслужили немного счастья после множества разочаровывающих результатов в последнее время.
Unsere Reise durch Europa endet hier 💔— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 17, 2025
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⏹️ 90. | #SGETOT 0:1 | #UEL pic.twitter.com/FAwjqGbn0M
WE'RE INTO THE SEMI-FINALS!!! pic.twitter.com/Q7z3qf47Pr— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 17, 2025
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