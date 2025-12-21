Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Арне СЛОТ: «В АПЛ никогда не бывает скучных матчей»
Англия
21 декабря 2025, 12:29
Арне СЛОТ: «В АПЛ никогда не бывает скучных матчей»

Коуч «Ливерпуля» объяснил победу своей команды над «Тоттенхэмом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился эмоциями после победы своей команды над Тоттенхэмом (2:1) в 17-м туре Английской Премьер-лиги

«Мы не удерживали мяч, когда он был у нас. Мы отбивали его, они получали несколько штрафных, несколько вбросов, угловых. Игра стала очень хаотичной и беспорядочной.

В целом, мы хорошо контролировали ход игры. Шесть матчей без поражений, четыре победы и две ничьи. Мы, конечно, еще не идеальны, но оба наших нападающих забили голы. Опять же из этого матча можно вынести положительные моменты.

У АПЛ никогда не бывает скучных матчей. Если у соперника остается 10 игроков, то очень важны фланговые игроки. Именно Джереми (Фримпонг) своими действиями создал второй гол», – сказал Слот.

В нынешнем сезоне Ливерпуль занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных баллов после 17 сыгранных матчей.

