Арне СЛОТ: «В АПЛ никогда не бывает скучных матчей»
Коуч «Ливерпуля» объяснил победу своей команды над «Тоттенхэмом»
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился эмоциями после победы своей команды над Тоттенхэмом (2:1) в 17-м туре Английской Премьер-лиги
«Мы не удерживали мяч, когда он был у нас. Мы отбивали его, они получали несколько штрафных, несколько вбросов, угловых. Игра стала очень хаотичной и беспорядочной.
В целом, мы хорошо контролировали ход игры. Шесть матчей без поражений, четыре победы и две ничьи. Мы, конечно, еще не идеальны, но оба наших нападающих забили голы. Опять же из этого матча можно вынести положительные моменты.
У АПЛ никогда не бывает скучных матчей. Если у соперника остается 10 игроков, то очень важны фланговые игроки. Именно Джереми (Фримпонг) своими действиями создал второй гол», – сказал Слот.
В нынешнем сезоне Ливерпуль занимает пятое место турнирной таблицы, имея в своем активе 29 турнирных баллов после 17 сыгранных матчей.
