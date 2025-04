В ответном матче 1/4 финала Лиги конференций «Челси» в Лондоне принимал варшавскую «Легию». «Челси» имел запас после первого поединка, который выиграл на поле соперника со счетом 3:0.

«Легия» открыла счет уже на 10-й минуте благодаря голу Томаша Пекгарта с пенальти. «Челси» отыгрался на 33-й минуте. Автором гола стал Марк Кукурелья.

На 53-й минуте Стив Капуади вывел польский клуб вперед. «Челси» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.

Тем не менее «Челси» вышел в полуфинал благодаря победе в первом матче. Соперником подопечных Енцо Марески станет шведский «Юргорден».

President Eniola Daniel: Тренер любит поражения. Он пришел к Челси с мыслью о неудаче. Каждый раз, когда Челси побеждает, он говорит: «Мы не готовы выиграть чемпионат».

Loyaltodagame: Проигрыш неизвестной команде дома в Лиге конференций, это похоже на команду Лиги 3.

Gracie: Поражение в ответном матче от группы сантехников и электриков, работающих неполный рабочий день.

Waѕiyullah Budye: Посмотрев сегодняшнюю игру, мы пришли к выводу, что в следующем сезоне мы не будем играть в Лиге чемпионов.

Chelsea Dodgers: Несмотря на то, что мы прошли через это, это было позорно.

P: Мы все должны морально подготовиться к сливу Лиги конференций. Я не думаю, что мы победим Бетис или Фиорентину, если выйдем в финал.

Fico: Не можешь обыграть Легию Варшава дома и думаешь, что не сможешь обыграть Фиорентину или Бетис в финале. Не говоря уже о Фулхэме на выходных. Никакого ЛЧ для Челси в следующем сезоне…

daniel yates: Совершенно жалко, я не уверен, винить игроков или Мареску, обоим нужно хорошо посмотреть на себя.

Chelsea4Ever: Мне бы хотелось, чтобы нас выбили. Мы не можем быть такими плохими неделю за неделей.

