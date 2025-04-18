Аморим рассказал, где он брал вдохновение нам матч с Лионом
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о выходе в полуфинал
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал журналистам проход в 1/2 финала Лиги Европы в сумасшедшем матче с «Лионом».
«Я был вынужден пересмотреть документальный фильм о победе команды в Лиге чемпионов 1999 года. Это дало мне вдохновение.
Уже казалось, что все. При счете 2:4 шансов уже нет. Но все возможно. Мы шли на кардинальные изменения в атаке. Поэтому на поле вышел Гарри Магуайр, ведь только он умеет так забивать головой. Это были тяжелые 120 минут матча.
Несмотря на нашу нестабильность мы провели очень хорошую игру. Отыграть в таком матче на серьезном уровне – это достижение. «Манчестер Юнайтед» – это характер.
Надеюсь, что такие моменты дадут команде импульс и хорошую мотивацию, – прокомментировал Аморим.
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