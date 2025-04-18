Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аморим рассказал, где он брал вдохновение нам матч с Лионом
Лига Европы
18 апреля 2025, 02:15 | Обновлено 18 апреля 2025, 02:29
53
0

Аморим рассказал, где он брал вдохновение нам матч с Лионом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» – о выходе в полуфинал

18 апреля 2025, 02:15 | Обновлено 18 апреля 2025, 02:29
53
0
Аморим рассказал, где он брал вдохновение нам матч с Лионом
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал журналистам проход в 1/2 финала Лиги Европы в сумасшедшем матче с «Лионом».

«Я был вынужден пересмотреть документальный фильм о победе команды в Лиге чемпионов 1999 года. Это дало мне вдохновение.

Уже казалось, что все. При счете 2:4 шансов уже нет. Но все возможно. Мы шли на кардинальные изменения в атаке. Поэтому на поле вышел Гарри Магуайр, ведь только он умеет так забивать головой. Это были тяжелые 120 минут матча.

Несмотря на нашу нестабильность мы провели очень хорошую игру. Отыграть в таком матче на серьезном уровне – это достижение. «Манчестер Юнайтед» – это характер.

Надеюсь, что такие моменты дадут команде импульс и хорошую мотивацию, – прокомментировал Аморим.

По теме:
ВИДЕО. От слез до радости. Юный болельщик МЮ стал звездой экранов
Атлетик – Рейнджерс – 2:0. Шаги в домашний финал. Видео голов и обзор
Лацио по пенальти уступил команде Буде-Глимт и выбыл из Лиги Европы
Манчестер Юнайтед Лига Европы отчеты Лион Манчестер Юнайтед - Лион пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Футбол | 17 апреля 2025, 08:35 1
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде
Реал после вылета от Арсенала поставил условие суперзвезде

Винисиус Жуниор может покинуть клуб

Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Футбол | 17 апреля 2025, 08:07 1
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов
Анчелотти объяснил, почему Реал без шансов вылетел из Лиги чемпионов

«Сливочные» уступили «Арсеналу»

Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций
Футбол | 18.04.2025, 01:39
Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций
Синие, фиолетовые, зелено-белые. Известны пары 1/2 финала Лиги конференций
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Футбол | 17.04.2025, 07:37
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Прощание с легендой. Два футболиста Реала покинут клуб после вылета из ЛЧ
Кто для фиалок? Образована первая полуфинальная пара Лиги конференций
Футбол | 17.04.2025, 22:17
Кто для фиалок? Образована первая полуфинальная пара Лиги конференций
Кто для фиалок? Образована первая полуфинальная пара Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
В команде Усика отреагировали на решение, которое разозлило его менеджера
16.04.2025, 00:22
Бокс
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
16.04.2025, 06:05 3
Снукер
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
Пусть ждет. WBO объяснила, почему разрешила бой Усик – Дюбуа
16.04.2025, 17:55 2
Бокс
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
Бывшая Тимощука назвала его зарплату в россии. Шахтер платил втрое меньше
16.04.2025, 11:01 4
Футбол
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
Куртуа объяснил, почему Реал опозорился в Лиге чемпионов против Арсенала
17.04.2025, 07:43 2
Футбол
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
ПУШИЧ: «Это неправильно! Нельзя просто отменить гол – это против правил»
16.04.2025, 20:12 21
Футбол
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
Нервы на пределе. Винисиусу не понравился поступок Зинченко в полуфинале ЛЧ
17.04.2025, 08:27 8
Футбол
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
Анчелотти решил покинуть Реал. Названа дата прощания
17.04.2025, 16:11 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем